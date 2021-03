Confira os destaques da coluna Tempo Esportivo desta segunda (08)

Primeiro Tempo

O Cruzeiro dominante, ofensivo e intenso que é buscado por Felipe Conceição, enfim, conseguiu sua primeira vitória. No triunfo por 2 a 0 sobre a URT, o time teve atuação com as características do treinador, que demonstrou leitura para corrigir erros e alterar algumas peças.

O empate com o Uberlândia, na estreia, só aconteceu por falta de pontaria. O domínio territorial, com 28 finalizações, merecia os três pontos. Não chegaram, mas a atuação respaldou a sequência da escalação contra a Caldense, apenas com a volta natural de Ramon à zaga. Contra a Veterana, um primeiro tempo muito ruim, que deixou lições para a segunda etapa e que teve erros corrigidos na terceira rodada.

A vitória sobre a URT dá a Felipe Conceição não só o alívio em relação a uma possível pressão em início de trabalho, mas começa a reforçar o respaldo do elenco, que tem o elogiado bastante. A filosofia de jogo já deu o primeiro resultado na tabela, e a maneira como ele consegue mudar o time dentro da partida, sem dúvida, faz com que os jogadores confiem, aos poucos, em quem está na área técnica.

Segundo Tempo

O título do Palmeiras na Copa do Brasil determinou o último clube brasileiro na fase de grupos da Copa Libertadores 2021, e também o segundo representante do país no mata-mata preliminar do torneio. Quinto colocado no Brasileirão, o Fluminense jogará a fase de grupos do torneio continental. Já o Grêmio se junta ao Santos e terá que participar da seletiva, a chamada Pré-Libertadores.

Os outros times do país na fase de grupos são Flamengo, Internacional, Atlético, São Paulo, os quatro classificados pelo Brasileirão, e o Palmeiras, como atual campeão da Libertadores.

A Argentina tem sete representantes: Defensa y Justicia (campeão da Copa Sul-Americana), Boca Juniors (campeão da Superliga Argentina e da Copa Diego Maradona), River Plate, Racing, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield e San Lorenzo (melhores classificados na sequência). Este último disputará o playoff e pode enfrentar o Santos mais adiante.

O sorteio que definirá a composição dos grupos será realizado no dia 09 de abril. A tendência é que a primeira rodada tenha início no dia 21 de abril.

Terceiro Tempo

Mesmo recheado de lesões, com jogadores afastados por conta da Covid-19 e poupando titulares, o América chegou a três vitórias nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, ao bater o Pouso Alegre por 2 a 1, em Varginha, no último final de semana. Essa marca não era conquistada pelo Coelho há nove anos.

No Mineiro de 2012, o terceiro triunfo da sequência foi em uma partida bastante movimentada. Jogando em Divinópolis, o alviverde bateu o Nacional, de Nova Serrana, por 5 a 2. O técnico na ocasião era Givanildo Oliveira.

Agora, a meta do time comandado por Lisca é buscar outro feito que não acontece há cinco anos. Desde 2016, quando bateu o Galo na grande decisão, o clube não conquista o estadual. O América é o terceiro maior campeão da competição, com 16 títulos, sendo dois deles neste século.

Estrangeiros sofrem rejeição para participarem das Olimpíadas

A maioria dos japoneses não quer que espectadores estrangeiros assistam a Olimpíada de Tóquio no próximo verão por medo de que uma fluxo grande de visitantes provoque um ressurgimento de infecções novas de coronavírus, mostrou uma pesquisa de um dos maiores jornais do país asiático.

Enquanto os organizadores planejam decidir o assunto até o final do mês, a enquete mostrou que 77% dos entrevistados são contra a presença de torcedores do exterior e que 18% são a favor.

A presidente da Tóquio-2020, Seiko Hashimoto, diz que quer uma decisão sobre o tema antes do início do revezamento da tocha olímpica no dia 25 de março.

Os organizadores também dizem que decidirão a capacidade máxima dos espectadores em geral em abril.

Na pesquisa, 48% disseram que são contra a presença de qualquer espectador nos locais de competição e 45% se disseram a favor.

A Olimpíada, adiada em um ano por causa da pandemia de Covid-19, está programada para acontecer entre 23 de julho e 8 de agosto, e a Paralimpíada entre 24 de agosto e 5 de setembro.

Democrata busca apoio do poder público de Sete Lagoas

Uma reunião foi realizada na semana passada entre a Prefeitura de Sete Lagoas, dirigentes do Democrata Futebol Clube e vereadores, na busca de apoio do Município para a criação de um novo termo de comodato entre o poder público e o centenário clube sete-lagoano.

Participaram da reunião o prefeito Duílio de Castro, o secretário adjunto de Esportes e Lazer Fabrício Fonseca, os vereadores Gilson Liboreiro e Ivan Luís, a presidente da Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana Leia Dias, o presidente do Democrata Renato Paiva e os diretores do clube Paulo Gonçalves, Paulinho Guará e Daniel Calazans.

A presidência do Democrata deve se reunir essa semana com a Procuradoria Geral do Município para discutir a situação fiscal do clube. “Existe uma ação no Planejamento Plurianual do Município, de quatro anos, para reforma, implementação e modernização da Arena do Jacaré.

O prefeito Duílio de Castro se mostrou disposto a colaborar, no que for possível, com o clube. “Ainda não sabemos como, mas queremos ajudar o Democrata. Nossa Procuradoria encontrará uma solução, mas dentro da lei”, afirmou o prefeito. Ao final do encontro, o prefeito recebeu um quadro e o novo uniforme do clube.

Dentro das quatro linhas, o Democrata tem previsão de estreia no Campeonato Mineiro do Módulo II em julho. Até lá o time precisa definir quem será o novo treinador, já que Paulinho Guará assumiu a função de diretor de futebol do clube.

Por Álvaro Vilaça