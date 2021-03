Serasa promove Semana do Varejo e Financeiras com descontos de até 99% para quitar dívidas

A ação acontece somente nesta semana nos canais digitais da empresa e nas unidades dos Correios

O Brasil hoje possui 61,6 milhões de pessoas inadimplentes, sendo que aproximadamente 13 milhões têm dívidas no varejo. Com base nisso, a Serasa decidiu promover mais uma ação com objetivo de ajudar milhões de brasileiros a negociar suas dívidas e, consequentemente, aumentar as suas chances de voltar a ter crédito. Entre os dias 8 e 14 de março, acontece a Semana do Varejo e Financeiras, que permitirá que os consumidores que têm dívidas com uma das 29 empresas participantes da ação possam quitá-las com descontos de até 99% no valor da dívida e até 100% nos juros.

Após o sucesso das Semanas da Telefonia e das Ofertas Bancárias e Financeiras, quando a Serasa, em parceria com diversas empresas, disponibilizou ofertas exclusivas para a negociação de dívidas, agora é a vez da Semana do Varejo e Financeiras. As ações fazem parte do Serasa Limpa Nome, maior plataforma de renegociação de dívidas do Brasil, e é válida para quem for quitar à vista ou parcelar o débito. Os acordos são fechados em menos de 3 minutos e as consultas podem ser feitas de forma gratuitas nos seguintes canais:

Site: https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/

App Serasa no Google Play e App Store

WhatsApp 11 99575-2096

Ligação gratuita 0800 591 1222

Para quem preferir negociar presencialmente, siga as orientações do Ministério da

Saúde e acesse o site dos Correios para conferir os horários de funcionamento antes de se dirigir a uma das agências.

“Segundo o IBGE, o varejo fechou o ano de 2020 com um crescimento de 1,2%, na comparação com o ano anterior. Foi a quarta alta anual consecutiva, apesar de milhões de pessoas ainda estarem inadimplentes. Para ajudar os consumidores a quitarem seus débitos, nós trazemos mais uma semana de ofertas exclusivas com nossas empresas parceiras”, explica o gerente de marketing da Serasa, Matheus Moura.

Confira as empresas participantes e as condições de negociação:

Até 10% Atlântico + 100% nos juros

Crediativos + 100% nos juros

Maiscredit + 100% nos juros

MGW + 100% nos juros Até 20% Elmo + 100% nos juros Até 50% Lojas Colombo Até 70% Afinz Até 85% Anhanguera

Iuni

Pitágoras

Tenda

Unic

Fama

Uniderp

Unime

Unirondon

Unopar Até 90% Casas Bahia*

Ponto Frio* Até 95% Itapeva

Ipanema

Porto Seguro Até 97% Credsystem

Di Santinni Até 98% Ativos

Hoepers Até 99% Recovery 100% nos juros Zema Condições especiais Renner

*Confira as condições da oferta

Como fazer para negociar on-line?

Para aproveitar a iniciativa, basta acessar a plataforma do Serasa Limpa Nome.

Confira abaixo o passo a passo:

1º Passo

Acessar o site www.serasa.com.br/limpa-nome-online ou baixar o aplicativo no celular, digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Com isso, é possível usar os serviços com a garantia de que só você tem acesso aos seus dados. O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp, através do número (11) 98870-7025.

2º Passo

Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, incluindo as dívidas que tiver. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar em uma delas e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.

3º Passo

Depois que você escolher uma das opções de valor, é só escolher se vai ser à vista ou em parcelas e a melhor data de vencimento.

4º Passo

A plataforma da Serasa gera um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento escolhida, já com a data de vencimento correta. O boleto poderá ser pago tanto on-line quanto na agência do banco ou casa lotérica.

