Administradoras de Sete Lagoas são homenageadas

Em comemoração ao mês da mulher, o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRA-MG organizou uma programação de palestra e homenagens virtuais na próxima semana.

No dia 08, 24 profissionais de Administração serão agraciadas por seu desempenho na profissão e por seu pioneirismo. Em Sete Lagoas, a reitora do Centro Universitário de Sete Lagoas – UNIFEMM, Dra. Viviane Tompe Souza Mayrink, receberá a homenagem por sua atuação acadêmica, enquanto a Administradora Olívia Maria Pinto Abreu recebe a homenagem por ser a profissional com o número de registro mais antigo no CRA-MG.

Já no dia 11, será realizado o webinar “A Importância da Mulher nas Gestões Pública e Privada”, com a diretora jurídica, administrativa e tributária na Conexis Brasil Digital, Natasha Nunes, que mostrará como as mulheres vêm mudando a gestão, com cada vez mais representatividade e efetividade.

Serviço:

Evento: Homenagem Especial às Mulheres Profissionais de Administração

Quando: 08 de março, às 19h30

Onde: Youtube do CRA-MG – youtube.com/cramgoficial

Evento: Webinar “A Importância da Mulher nas Gestões Pública e Privada”

Quando: 11 de março, às 19h

Onde: Youtube do CRA-MG – youtube.com/cramgoficial

Ascom – CRA-MG