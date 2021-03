Confira as vagas de emprego disponíveis no UAI/Sine Sete Lagoas nesta segunda (08)

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários. Contrato intermitente- disponibilidade para viagem para todo o brasil

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B

ELETRICISTA INDUSTRIAL

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários. Contrato intermitente- disponibilidade para viagem para todo o brasil

Experiência: 06 meses na carteira – NR10

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários. Contrato intermitente- disponibilidade para viagem para todo o brasil

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B

SOLDADOR

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários. Contrato intermitente- disponibilidade para viagem para todo o brasil

Experiência: 06 meses na carteira

AJUDANTE DE OBRA

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Contrato intermitente- disponibilidade para viagem para todo o Brasil –

Não exige experiência

VENDEDOR EXTERNO

Vendas externas para os clientes já cadastrados e captação de novos clientes (Sete Lagoas e região)

Experiência: 06 meses na carteira em vendas – CNH: A – Ensino Médio

SERVENTE DE OBRAS

Experiência: 06 meses na função

AUXILIAR DE SAUDE BUCAL (ASB)

Auxiliar dentista em suas atividades, seguir normas de biossegurança, cuidar da organização dos consultórios, auxiliar na gestão dos materiais, cuidar da esterilização dos materiais.

Experiência: 06 meses na carteira – Imprescindível: Curso de ASB e registro ativo no CRO – Ensino Médio Completo

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO

Realiza manutenção elétrica preventiva e corretiva em motores, máquinas, equipamentos e instalações industriais, analisa as necessidades de troca e regulagem de componentes e aplica testes de funcionamento. Interpreta desenhos elétricos para montagem de painéis de tensão e cabeamento estruturado.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

ENCANADOR

Construção civil

Experiência: 06 meses na carteira – Vaga temporária (07 meses)

PEDREIRO

Executar serviços de manutenção e pequenas construções de alvenaria, concreto e outros materiais, assentando pisos cerâmicos, tijolos, azulejos etc. revestindo paredes, tetos e lajes, bem como dando o acabamento final exigido ao trabalho.

Experiência: 06 meses na carteira

AUXILIAR DE PESSOAL

Experiência, no mínimo, de 06 meses em processos de admissão, demissões e afastamentos de funcionários. Cálculos e processamentos de folha de pagamento ferias, 13 salário. Conhecimentos nos sistemas de departamento de pessoal, tais como: Sefip, Caged, Rais, Esocial, Dirfs.

Experiência: 06 meses na carteira – cursando ou superior em Ciência Contábeis ou Recursos Humanos – Desejável conhecimento no Sistema Alterdata e vivência em contabilidade

SUPERVISOR DE VENDAS

Liderar equipe em empresa de fabricação de maquinas de solda e peças de solda, experiência na função no comercio em geral.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B

COMPRADOR

Avaliar opções de fornecedores de acordo com preços, qualidade, etc. Negociar os termos de contratos para obter o melhor negócio para a nossa empresa. Garantir a entrega dos produtos no prazo e cumprimento dos contratos de compra. Monitorar os níveis de estoque e planejar compras de acordo com o orçamento. Analisar, comprar, receber e classificar requisições, dentre outras atividades.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo (Adm/Logística ou Áreas relacionadas)

ASSISTENTE DE VENDAS

Recebimento Carreta e fábrica e nossa Grupo (expedição e recebimento).

Realizar inventário periodicamente de veículos. Responsável por manter a organização e limpeza dos veículos expostos no salão. Entregar veículos ao cliente (técnica). Atendimento telefônico. Apoio nas exposições externas junto com a equipe de Vendas. Apoiar a equipe de vendas. Prospecção de clientes via telefone.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

PEDREIRO

Serviço de alvenaria em geral

Experiência: 06 meses na carteira – disponibilidade para realizar viagens quando necessário

PINTOR INDUSTRIAL

Análise e preparação de tintas para pintura de superfícies, realizar polimento e retoque de superfícies pintadas.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio completo – CNH B

MECÂNICO DE MOTOS

Colação de pneus e câmaras de ar, troca e ajuste de transmissão de motos, troca de lonas e pastilhas de freio. Revisão geral em motos, montagem e regulagem de motores, entre outras tarefas designadas da função.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH A

AJUDANTE DE MECÂNICO DE MOTOS

Colação de pneus e câmaras de ar, troca e ajuste de transmissão de motos, troca de lonas e pastilhas de freio, entre outras tarefas designadas da função.

Experiência: 03 meses na carteira – CNH A

AUXILIAR DE OPERAÇÃO – VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

Recolher nos setores o resto de materiais do processo de produção, fazer separação do plástico, papelão e bandeja, auxiliar no carregamento dos materiais prensados (material pesado), auxiliar no serviço de jardinagem da fábrica, auxiliar no serviço de conservação e limpeza da fábrica.

Ensino Fundamental completo – Disponibilidade de horário

SERRALHEIRO

Recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

Experiência: 06 meses na carteira

