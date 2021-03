Depois de polêmica, URT e Cruzeiro se enfrentam na Arena do Jacaré, pela 3ª rodada do Mineiro

Após muita polêmica e sob protestos da URT, o Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG) acatou ao requerimento da FMF (e do Cruzeiro), e a partida entre o time de Patos e a Raposa acontecerá na Arena do Jacaré, neste sábado (6), às 21h, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. (Confira as escalações mais abaixo)

á os celestes comemoraram a decisão do TJD. “A gente sabe da pandemia, de tudo que está acontecendo. Mas é um jogo para a gente, em termos de logística, até bom; é perto de casa. Não sei como o campo está lá, mas independentemente disso vamos fazer nosso jogo, buscar o gol a todo momento”, afirmou o zagueiro Manoel.

Classificação

O Cruzeiro não vem bem na competição. Sem vencer nas duas primeiras rodadas – empatou com Uberlândia, no Parque do Sabiá, por 1 a 1, e perdeu para a Caldense, em pleno Mineirão, por 1 a 0 –, a Raposa soma apenas um ponto, em nono lugar.

Já a URT, com dois pontos a mais que os celestes, ocupa a sexta colocação, após revés para o Atlético, por 3 a 0, e triunfo em cima do Uberlândia, por 1 a 0, justamente no Zama Maciel, estádio-pivô da mais recente polêmica do Estadual.

Desfalques

O Cruzeiro não terá o volante Matheus Neris, com uma lesão na coxa direita, e o atacante Felipe Augusto, suspenso, para este jogo. Adriano e Airton podem ser os substitutos deles, respectivamente.

URT X CRUZEIRO

URT

Renan Rinaldo; Kellyton, Davy, Donato e Pedro Rosa; Romário, Jean Carlos e Léo Aquino; João Diogo, Paulo Renê e Yago

Técnico: Wellington Fajardo

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Alan Ruschel (Matheus Pereira); Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho; William Pottker, Rafael Sóbis e Airton

Técnico: Felipe Conceição

DATA: 6 de março de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 21h

LOCAL: Arena do Jacaré

CIDADE: Sete Lagoas

MOTIVO: 3ª rodada do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Marco Aurélio Ferreira, auxiliado por Leonardo Pereira e Marcyano Vicente

TRANSMISSÃO: Premiere

Fonte: Hoje em Dia