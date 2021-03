Câmara celebra Dia Internacional da Mulher em Sessão Solene

Oficializado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975, o chamado Dia Internacional da Mulher é comemorado desde o início do século 20. Neste ano, atendendo a Requerimento da vereadora Carol Canabrava (Avante), o 8 de março, vai merecer uma Sessão Solene Virtual da Câmara Municipal, às 19h.

Ao longo da segunda-feira (08) a Rádio Câmara (FM 103.5) e a TV Câmara (11.2) vão veicular uma programação especial em homenagem a data com entrevistas e homenagens para as mulheres. Por conta da pandemia a sessão será por videoconferência com transmissão ao vivo pelos veículos de comunicação do Legislativo. Várias personalidades são aguardadas para tratarem do tema.

Dia Internacional das Mulheres

A origem da data escolhida para celebrar as mulheres tem algumas explicações históricas. No Brasil, é muito comum relacioná-la ao incêndio ocorrido em Nova York no dia 25 de março de 1911 na Triangle Shirtwaist Company, quando 146 trabalhadores morreram, sendo 125 mulheres e 21 homens (na maioria, judeus), que trouxe à tona as más condições enfrentadas por mulheres na Revolução Industrial.

Ascom/Câmara Municipal de Sete Lagoas