Coletiva de imprensa apresenta dados sobre violência contra a mulher registrados em 2020

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) divulga, neste domingo (7), dados de denúncias recebidas pelo Disque 100 e pelo Ligue 180 em 2020, com destaque para dados sobre violência contra a mulher.

As informações serão apresentadas em coletiva de imprensa, às 15 horas, que contará com a presença da ministra Damares Alves. O evento será transmitido pelas redes sociais do ministério. Jornalistas poderão enviar perguntas pelo número (61) 99558-9277.

Além dos dados, será lançada campanha de enfrentamento à violência contra a mulher, realizada em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A secretária nacional de políticas para mulheres, Cristiane Britto, e o ouvidor nacional de direitos humanos, Fernando Ferreira, também estarão presentes. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) integra a estrutura do MMFDH e é responsável pelos canais.

O Disque 100 e o Ligue 180 são canais de denúncias de violações a direitos humanos do Governo Federal. Os registros recebidos pelos serviços são encaminhados aos órgãos competentes

Serviço:

Data: 7 de março (domingo)

Horário: 15 horas

Local: No Facebook e Youtube do MMFDH

Assessoria de Comunicação Social do MMFDH