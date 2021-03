Oportunidade: Prefeitura realiza concorrência para venda de 106 lotes do Município

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração, Planejamento, Tecnologia e Comunicação Social – torna público o Processo Licitatório nº 002/2021, modalidade Concorrência Pública nº 001/2021, do tipo MAIOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a alienação de bens imóveis de propriedade do Poder Público Municipal.

A concorrência consiste na alienação de 106 lotes localizados nos bairros: Alto Coqueiral, Bela Vista III, Belo Vale III, Bouganville I, Dante Lanza, Flórida, Iporanga II, Montreal II, Nova Serrana, Olinto Alvim, Residencial Campestre, Santa Rosa e Verde Vale II, todos livres e desembaraçados de ônus, segundo a Lei Municipal 8.970 de 19 de setembro de 2019.

Os envelopes deverão ser protocolados, impreterivelmente, no Núcleo de Licitações e Compras (Av. Getúlio Vargas nº 111, Centro, 2° andar, Sete Lagoas), até às 08h45 do dia 25 de março de 2021. “A sessão pública de abertura dos envelopes será às 09h do mesmo dia e no mesmo local de entrega dos envelopes”, afirma o consultor de Licitações do Município, Itamar Cota Pimentel. O edital está à disposição dos interessados no prédio do Núcleo de Licitações e Compras e no site da Prefeitura (https://www.setelagoas.mg. gov.br/detalhe-da-licitacao/ info/cp-1-2021/32095). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3779-3700.