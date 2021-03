Vereador Júnior Sousa apresenta programa “Adote o Conselho da Lontra”

O Vereador Júnior Sousa iniciou a semana apresentando a empresários e parceiros da cidade o programa “Adote o Conselho da Lontra”. O projeto visa atender a comunidade da lontra com o um todo e principalmente a reforma e recuperação da estrada e sede do conselho. “Tivemos o apoio de empresas na captação de recursos materiais para a reforma de infraestrutura da cede”, disse Júnior.

Sousa recebeu, também, os motoristas de aplicativos do município, no qual apresentaram diversos questionamentos acerca dos serviços prestados. O vereador acompanhou as manifestações dos mesmos que aconteceram na terça-feira (2), com intuito de pressionar o governo para a redução de imposto sobre o combustível.

Na quinta-feira (4), Júnior participou da apresentação do “Shopping Virtual”, que tem como objetivo fomentar o comércio da cidade e assim reduzir o fechamento de lojas e demissões de colaboradores. Cada empresa que aderir ao e-commerce terá uma mensalidade de R$100,00 a ser utilizado na manutenção da classe e também terá o retorno de 2% de e-commerce. Além disso, indicando novos parceiros para o site e a cada compra desses indicados, volta 5% para quem indicou.

Ascom Júnior Sousa