Confirmado em Sete Lagoas, óbito por Covid de um homem com 21 anos

Vacinação de idosos a partir de 80 anos continua na próxima semana em Sete Lagoas

O boletim epidemiológico sobre a situação da pandemia do coronavírus em Sete Lagoas desta sexta-feira, 5 de março, aponta um aumento de 0,67% nas notificações de novos casos suspeitos. Sete Lagoas tem hoje 1.585 pessoas sendo monitoradas, 3.016 com o acompanhamento já concluído e 23.191 casos suspeitos descartados por exames.

Um óbito em decorrência de complicações da Covid foi registrado ontem: um homem de 68 anos que estava internada na UPA. O óbito suspeito registrado no dia 3, um homem de 21 anos que estava no PA Belo Vale, foi confirmado sendo também por Covid. De ontem para hoje, 83 novos casos foram confirmados: 43 mulheres e 40 homens, elevando o número de casos a 11.167 desde o início da pandemia. Entre eles, estão 192 óbitos, 43 hospitalizados com teste positivo para Covid, 233 pessoas em isolamento domiciliar e 10.699 já recuperadas.

Hospitalizados

Ao todo, são 96 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 57 em enfermaria e 39 em UTI. Destes, 59 já testaram positivo para Covid, quatro internados tiveram resultado negativo e 33 pacientes aguardam resultado de exame. Dos 39 leitos de UTI ocupados hoje na cidade, 25 são pacientes de Sete Lagoas, três são de Paraopeba, dois de Pompéu, dois de Papagaios, dois de Caetanópolis e os demais de Morada Nova de Minas, Abaeté, Paineiras, Inhaúma e Prudente de Morais.

São 38 internações no Hospital Municipal (25 delas em UTI), 23 internações no Hospital Nossa Senhora das Graças, sendo oito em UTI, uma delas em leito do SUS, 16 internações no Hospital da Unimed, seis delas em UTI, e 19 na UPA, todas em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com Covid na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, está hoje em 78%. Já ao considerarmos apenas os leitos do SUS, o índice é de 65%.

Minas Consciente

Mesmo com o Comitê Covid-19, do Governo de Minas, possibilitando a progressão da microrregião de Sete Lagoas para a onda amarela do Programa Minas Consciente a partir deste sábado, em reunião realizada na noite desta quinta-feira (04), a Prefeitura de Sete Lagoas decidiu por manter o município na onda vermelha, diante do avanço da pandemia em todo o País.

Embora Sete Lagoas tenha aderido ao programa Minas Consciente, os gestores municipais têm autonomia para serem mais restritivos, levando-se em consideração a situação particular de cada cidade. Assim, o atual decreto municipal nº 6.477, publicado na semana passada, continua valendo. Na prática, a diferença entre as ondas vermelha e amarela se refere à taxa de ocupação de pessoas em eventos e a distância entre elas. Enquanto que na onda vermelha as pessoas devem se manter a uma distância de 3 metros, sendo no máximo 30 pessoas por evento e hotéis com limite de 50% de público, na amarela a distância mínima é de 1,5 metro, com no máximo 100 pessoas por evento e hotéis com limite de ocupação de 75%. Em sua última atualização, o Minas Consciente definiu que todas as atividades econômicas podem funcionar em todas as ondas, desde que respeitando os protocolos de distanciamento e higiene.

Vacinômetro

A Secretaria Municipal de Saúde informa que aplicou todo o estoque de vacinas recebidas para a primeira dose em idosos a partir de 80 anos em dois dos três dias previstos no cronograma. A Secretaria de Estado da Saúde, responsável pela distribuição das doses aos municípios, já foi informada e uma nova remessa de vacinas chega ainda hoje à Superintendência Regional de Saúde de Sete Lagoas. Um novo cronograma será divulgado, no início da próxima semana, para continuar atendendo aos idosos dessa faixa etária que ainda não se vacinaram com a primeira dose.

Desta forma, a vacinação para este público, que estava acontecendo no Ginásio Dr. Márcio Paulino, na Faculdade Santo Agostinho e no Unifemm, está temporariamente suspensa. “Queremos tranquilizar a população, pois a prioridade do público idoso será mantida, de acordo com o que foi definido pelo Estado e pelo Ministério da Saúde. Atendendo a esta demanda, toda a carga de vacinas que recebemos foi ofertada e, assim que findou, tivemos que encerrar o processo. Tão logo seja distribuída nova remessa pelo Estado, retomaremos a vacinação”, esclareceu o secretário de Saúde, Dr. Flávio Pimenta.

O secretário explicou ainda que isso pode acontecer com todas as cargas que vierem. “Se houver procura, temos que atender de acordo com nossa capacidade. Foi o que fizemos nesses dois dias com o lote ofertado. Mas entendemos a ansiedade da população e pedimos desculpas por qualquer eventualidade. Nossa intenção é que o maior número de pessoas possa ser imunizada”, completou o secretário, ressaltando que uma avaliação será feita para evitar filas e falta de vacina nas próximas remessas.

A segunda dose para idosos a partir de 87 anos segue sendo aplicada no estacionamento do Shopping Sete Lagoas (13h às 17h) e agora também na Faculdade Ciências da Vida, das 08h30 às 17h, até esta sexta-feira. “Agradeço as equipes de vacinação, da enfermagem e a todos os colaboradores que se dispuseram a organizar todo esse processo com muito empenho e agilidade”, disse o secretário.

Até esta quinta-feira, 4, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 9.694 pessoas. Deste total, 5.305 foram aplicadas em profissionais da Saúde e 4.389 em idosos. A segunda dose já foi aplicada em 4.702 pessoas, sendo 1.066 idosos e 3.636 profissionais da Saúde. Enquanto não chega a sua vez, continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus