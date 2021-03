Secretaria Municipal de Saúde esclarece sobre vacinação de idosos a partir de 80 anos

A Secretaria Municipal de Saúde informa que aplicou todo o estoque de vacinas recebidas para a primeira dose em idosos a partir de 80 anos em dois dos três dias previstos no cronograma. A Secretaria de Estado da Saúde, responsável pela distribuição das doses aos municípios, já foi informada e uma nova remessa de vacinas chega ainda hoje à Superintendência Regional de Saúde de Sete Lagoas. Um novo cronograma será divulgado, no início da próxima semana, para continuar atendendo aos idosos dessa faixa etária que ainda não se vacinaram com a primeira dose.

Desta forma, a vacinação para este público, que estava acontecendo no Ginásio Dr. Márcio Paulino, na Faculdade Santo Agostinho e no Unifemm, está temporariamente suspensa. “Queremos tranquilizar a população, pois a prioridade do público idoso será mantida, de acordo com o que foi definido pelo Estado e pelo Ministério da Saúde. Atendendo a esta demanda, toda a carga de vacinas que recebemos foi ofertada e, assim que findou, tivemos que encerrar o processo. Tão logo seja distribuída nova remessa pelo Estado, retomaremos a vacinação”, esclareceu o secretário de Saúde, Dr. Flávio Pimenta.

O secretário explicou ainda que isso pode acontecer com todas as cargas que vierem. “Se houver procura, temos que atender de acordo com nossa capacidade. Foi o que fizemos nesses dois dias com o lote ofertado. Mas entendemos a ansiedade da população e pedimos desculpas por qualquer eventualidade. Nossa intenção é que o maior número de pessoas possa ser imunizada”, completou o secretário, ressaltando que uma avaliação será feita para evitar filas e falta de vacina nas próximas remessas.

A segunda dose para idosos a partir de 87 anos segue sendo aplicada no estacionamento do Shopping Sete Lagoas (13h às 17h) e agora também na Faculdade Ciências da Vida, das 08h30 às 17h, até esta sexta-feira. “Agradeço as equipes de vacinação, da enfermagem e a todos os colaboradores que se dispuseram a organizar todo esse processo com muito empenho e agilidade”, disse o secretário.

Até esta quinta-feira, 4, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 9.694 pessoas. Deste total, 5.305 foram aplicadas em profissionais da Saúde e 4.389 em idosos. A segunda dose já foi aplicada em 4.702 pessoas, sendo 1.066 idosos e 3.636 profissionais da Saúde. Enquanto não chega a sua vez, continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Link com depoimento do secretário de saúde: https://www.youtube. com/watch?v=SV6K5hXRqwU