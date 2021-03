PM confirma redução nos crimes de roubo e homicídio na cidade de Sete Lagoas

O 25º Batalhão de Policia Militar reduziu significativamente os índices dos crimes de homicídio e de roubo no mês de fevereiro / 21, comparado ao mesmo período do ano passado. Nos crimes de roubos, a redução foi de 44,44% e dos crimes contra a vida chega a 16,67%, no mês que encerrou.

Segundo a PM, esse resultado deve-se a diversas ações adotadas na cidade, como realização de frequentes operações policiais preventivas e incentivo a campanhas como o Disque-Denúncia, que contribuem para que a população, através de denúncias anônimas, auxilie no enfrentamento da criminalidade.

Com Agência Local de Comunicação