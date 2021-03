Temporada de Teatro encerrou edição com muito sucesso

Encerrou nesta quinta-feira (04) a 7ª edição da Temporada de Teatro de Sete Lagoas. Seguindo as recomendações sanitárias e evitando possíveis aglomerações, os espetáculos da Temporada de Teatro foram transmitidos por live, tendo como palco as plataformas digitais. A realização ficou por conta da Preqaria Cia de Teatro.

A programação da 7ª Temporada de Teatro de Sete Lagoas contou com grupos de Sete Lagoas, Belo Horizonte e de São João Del Rei, acontecendo do dia 09/02 ao dia 04/03, todas as terças e quintas às 20h, no canal do YouTube da Preqaria (youtube/preqariaciadeteatro). Com todas as apresentações ao vivo e uma média de 300 visualizações por espetáculo, a edição se consolida também no formato on-line. Todos os espetáculos também tiveram a tradução em libras, com Flaviana Rodrigues.

Para quem perdeu as transmissões ao vivo, ainda poderá assistir aos espetáculos, já que todos os espetáculos estão disponíveis no canal da Preqaria no YouTube.

Dentro da programação, além dos espetáculos, foram realizadas 3 oficinas gratuitas, todas on-line, sendo elas: Conversas sobre teatro de grupo e nosso teatro latino americano, com Alexandre Kavanji. Oficina: corpo e voz no desenvolvimento do ator, com Piera Rodrigues e Arte, cultura e história, com Cláudio Diniz.

A Preqaria agradece a todos os envolvidos, ao público fiel de sempre, que mesmo no formato on-line não deixa de acompanhar e prestigiar a arte e cultura que a Cia luta tanto para resistir. “Que em breve possamos reencontrar a energia do público, os olhares e as emoções nas plateias de nossos teatros! Se cuidem e se puderem, fiquem em casa. No canal da Preqaria tem muito teatro de qualidade, que tal maratonar”?

A 7º Temporada 2021 foi executada através da Lei Aldir Blanc com recursos de editais estaduais, conforme Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020.

Todo o festival foi realizado no Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria, que tem como mantenedora a Cimento Nacional. E também conta com a CCB Contabilidade, Panificadora Galdina e Churrascaria Três Marias, empresas parceiras e amigas do teatro. Cumprindo todas as medidas de segurança sanitária.

Da Redação com Ascom Preqaria Cia de Teatro