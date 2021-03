Prefeitura e Faculdade Atenas se unem em projeto para 900 atendimentos por mês na Saúde

Uma parceria inédita entre o poder público e a iniciativa privada está gerando ótimos resultados para a saúde pública municipal. A iniciativa uniu a Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria de Saúde, com a Faculdade de Medicina Atenas, e permite o atendimento de pacientes em especialidades da Atenção Secundária na estrutura impecável da instituição. Uma composição entre ambiente acadêmico e a rede SUS com 900 atendimentos por mês e que vai evoluir ainda mais.

A porta de entrada para os atendimentos são as unidades da Atenção Primária da Secretaria de Saúde (ESFs). Os pacientes têm o atendimento agendado, não enfrentam filas e ainda contam com 25 consultórios montados para esta demanda. “Inicialmente é o atendimento acadêmico em pediatria, ginecologia/obstetrícia, clínica médica e cirurgia. O município faz todo o direcionamento e monitoramento das consultas”, explica Dr. Flávio Pimenta, secretário municipal de Saúde.

Os estudantes de Medicina envolvidos na proposta estão cursando o 7º período do curso. “Nossa expectativa é enorme e cresce a cada dia, principalmente, por esta aproximação com o município. Queremos ficar ainda mais perto da comunidade com um atendimento humanizado. Nosso objetivo é fortalecer a região de saúde e promover essa união entre ensino e saúde para que o usuário seja atendido com excelência”, avalia Romário Júnior, assistente acadêmico e diretor da Faculdade Atenas de Sete Lagoas.

A faculdade fica na rua Prefeito Alberto Moura, 6.000, bairro Distrito Industrial, mas os pacientes são recebidos em um acesso lateral na rua Celso Dutra, 321. “Os alunos são acompanhados por preceptores, que são médicos especialistas. Eles também estão atendendo em unidades do Programa de Saúde da Família – ESF dos bairros Belo Vale, Cidade de Deus e Luxemburgo”, explica Thaís Damiani, coordenadora da Clínica Médica da Atenas.

Os universitários envolvidos no projeto não escondem a satisfação em poder colocar em prática os ensinamentos de sala de aula e laboratórios. “Sou de Sete Lagoas e está sendo uma satisfação começar os atendimentos com a população local. É uma experiência de grande valor, onde podemos contribuir com o que já aprendemos em uma estrutura excelente”, disse Geraldo César Barroso Souza.

O público atendido, encaminhado por unidades da Atenção Primária, aprovou a iniciativa. É o caso de Lucimara Vera, moradora do bairro Belo Vale, que com o filho Joaquim de 3 meses no colo, foi levar a filha Luana de 4 anos para o atendimento pediátrico. “O agendamento funcionou muito bem e os profissionais completaram com um excelente atendimento”, comentou.

As atividades nos consultórios da Faculdade Atenas começaram há 15 dias e o balanço desse período fortalece ainda mais esta composição entre ambiente acadêmico e a rede SUS em prol do cidadão. A meta é realizar 45 atendimentos por dia.

2ª ETAPA

A cadeia de atendimento será ainda mais abrangente. A parceira foi tão bem-sucedida que a Secretaria Municipal de Saúde e a Faculdade Atenas vão muito além. Brevemente uma unidade de saúde, que atende uma grande demanda, funcionará nas dependências da instituição. “Trabalhamos para integrar neste espaço a coleta de exames, os serviços diagnósticos e exames complementares que podem ser realizados na própria faculdade. Além disso, vamos trazer o Centro de Especialidades Médicas (CEM) para esta estrutura. Criaremos um novo perfil para o atendimento com uma melhor estrutura, protocolos e condução de casos clínicos”, prevê Dr. Flávio Pimenta.