Prefeitura decide manter Sete Lagoas na onda vermelha do programa Minas Consciente

Mesmo com o Comitê Covid-19, do Governo de Minas, possibilitando a progressão da microrregião de Sete Lagoas para a onda amarela do Programa Minas Consciente a partir deste sábado, em reunião realizada na noite desta quinta-feira, 4, a Prefeitura de Sete Lagoas decidiu por manter o município na onda vermelha. A decisão foi tomada pelo prefeito Duílio de Castro e pelo secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta, diante do avanço da pandemia em todo o país.

Embora Sete Lagoas tenha aderido ao programa Minas Consciente, os gestores municipais têm autonomia para serem mais restritivos, levando-se em consideração a situação particular de cada cidade. “Vimos nas últimas semanas que nossa taxa de ocupação de leitos de UTI Covid está variando entre 60% e 70% e não queremos que aconteça aqui o que vem ocorrendo em outros municípios, onde o sistema de saúde entrou em colapso. Por isso estamos sendo mais restritivos nesse momento”, afirmou o prefeito Duílio de Castro. Diante disso, o atual decreto municipal nº 6.477, publicado na semana passada, continua valendo.

Na prática, a diferença entre as ondas vermelha e amarela se refere à taxa de ocupação de pessoas em eventos e a distância entre elas. Enquanto que na onda vermelha as pessoas devem se manter a uma distância de 3 metros, sendo no máximo 30 pessoas por evento e hotéis com limite de 50% de público, na amarela a distância mínima é de 1,5 metro, com no máximo 100 pessoas por evento e hotéis com limite de ocupação de 75%. Em sua última atualização, o Minas Consciente definiu que todas as atividades econômicas podem funcionar em todas as ondas, desde que respeitando os protocolos de distanciamento e higiene.