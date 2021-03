Vitória de virada e liderança

O Atlético foi a Tombos, na Zona da Mata, na noite desta quinta-feira, 4 de março, e venceu o Tombense por 2 a 1, de virada. Válida pela segunda rodada do Estadual, a partida foi realizada no estádio Almeidão, em Tombos.

Os donos da casa saíram na frente com Caíque, aos 14 minutos do primeiro tempo, e o Galo empatou ainda na etapa inicial, com Marrony, aos 34 minutos. No segundo tempo, o gol de Gabriel garantiu os três pontos e a permanência no topo da tabela.

Na próxima rodada, o adversário será o Uberlândia. O jogo contra a equipe do Triângulo acontecerá às 20h30 do próximo domingo, dia 7 de março, no Mineirão.

O Atlético teve a primeira grande chance do jogo nos pés de Felipe. No lance, Igor Rabello arrancou pelo meio e deu ótimo passe para o atacante, que finalizou no travessão.

Aos oito minutos, os refletores do estádio se apagaram parcialmente e o árbitro interrompeu a partida. Logo que a bola voltou a rolar, o Tombense abriu o placar com gol de Caíque, aos 12 minutos.

O Galo tentou reagir de imediato e, após cruzamento de Borrero pela esquerda, Zaracho cabeceou para a defesa do goleiro. Aos 26, Dodô cruzou pela esquerda, a bola foi muito fechada e chegou a acertar a trave.

Borrero tentou enfiada de bola para Felipe, aos 29 minutos, mas a bola saiu com mais força que o desejado e o goleiro saiu do gol para afazer a defesa.

O empate atleticano veio aos 34 minutos, depois que Dodô cruzou pela esquerda, Felipe ajeitou a bola para Marrony e o camisa 38 colocou a bola com categoria no canto esquerdo do goleiro: 1 x 1.

O Galo quase virou na finalização de Dodô, aos 40 minutos, defendida por Felipe Garcia.

Três minutos mais tarde, Gabriel perdeu a bola dentro da grande área e a arbitragem assinalou pênalti de Rafael em Rubens, que fez a cobrança para fora.

O Atlético voltou para o SEGUNDO TEMPO sem alterações e foi ao ataque na grande jogada de Sávio pela direita, ma o zagueiro cortou pelo alto o cruzamento do jovem atacante atleticano.

Em novo ataque atleticano, Felipe sofreu falta pela esquerda, Zaracho levantou a bola na área, Felipe e Gabriel tentaram a finalização, mas a defesa do Tombense conseguiu afastar o perigo.

Aos 14 minutos, aconteceu o gol da virada. Sávio recebeu lançamento de Mariano pela direita e fez o cruzamento, Igor Rabello escorou de cabeça e Gabriel cabeceou para fazer Galo 2 a 1.

O Atlético quase ampliou o placar aos 20 minutos, depois do ótimo cruzamento rasteiro de Felipe, pela esquerda, e conclusão para fora do garoto Sávio.

Neto cobrou escanteio pela esquerda, aos 33 minutos, Felipe cabeceou e exigiu grande defesa do goleiro.

No ataque seguinte, Marrony fez boa jogada pela esquerda e tentou cruzamento para Zaracho, mas o goleiro Felipe Garcia saiu do gol para interceptar.

O Galo seguiu firme na marcação e assegurou mais um importante resultado para seguir na ponta da tabela.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 1 x 2 ATLÉTICO

Competição: Campeonato Mineiro

Rodada: 2ª

Data: 04/03/2021

Estádio: Almeidão

Cidade: Tombos (MG)

Gols: Caíque (9′ – 1ºT), Marrony (34′ – 2ºT), Gabriel (14′ – 2ºT)

Tombense

Felipe Garcia; David, Wesley, Matheus Lopes, João Paulo (Manoel), Rodrigo, Marquinhos (Lucas Falcão), Jhemerson (Alípio), Keké, Caíque (Willian) e Rubens.

Técnico: Bruno Pivetti.

Atlético

Rafael; Mariano, Igor Rabello (C), Guga, Dodô, Dylan Borrero (Neto), Calebe (Júlio César), Zaracho, Sávio (Echaporã), Marrony (Matheus Lima) e Felipe.

Técnico: Lucas Gonçalves.

Cartões amarelos: Júlio César, Zaracho, Marrony (Atlético); Rubens, Caíque, Rodrigo (Tombense)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Árbitro Assistente 1: Pablo Almeida da Costa

Árbitro Assistente 2: Marconi Helbert Vieira

Quarto Árbitro: Fernando Roberto do Carmo

Inspetor: Joel Tolentino Damata Júnior