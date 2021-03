Prefeitura e Democrata se reúnem para discutir parceria

Uma reunião foi realizada na tarde desta quinta-feira, 4 de março, entre a Prefeitura de Sete Lagoas, dirigentes do Democrata Futebol Clube e vereadores, na busca de apoio do Município para a criação de um novo termo de comodato entre o poder público e o centenário clube sete-lagoano.

Participaram da reunião o prefeito Duílio de Castro, o secretário adjunto de Esportes e Lazer Fabrício Fonseca, os vereadores Gilson Liboreiro e Ivan Luís, a presidente da Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana Leia Dias, o presidente do Democrata Renato Paiva, o técnico Paulinho Guará e os diretores do clube Paulo Gonçalves e Daniel Calazans.

A presidência do Democrata deve se reunir na próxima semana com a Procuradoria Geral do Município para discutir a situação fiscal do clube. “Existe uma ação no Planejamento Plurianual do Município, de quatro anos, para reforma, implementação e modernização da Arena do Jacaré. Já é lei, mas precisamos desse comodato assinado para iniciar os trabalhos”, afirmou o secretário municipal adjunto de Esportes e Lazer, Fabrício Fonseca.

O prefeito Duílio de Castro se mostrou disposto a colaborar, no que for possível, com o clube. “Ainda não sabemos como, mas queremos ajudar o Democrata. Nossa Procuradoria encontrará uma solução, mas dentro da lei”, afirmou o prefeito. Ao final do encontro, o prefeito recebeu um quadro e o novo uniforme do clube.

Jogo na Arena

Também na tarde desta quinta-feira, o Cruzeiro Esporte Clube, de Belo Horizonte, entrou com ação liminar junto ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) para não jogar em Patos de Minas, contra a URT, no próximo sábado, 6 de março, pela entrada do município na “onda roxa” do programa Minas Consciente.

O Presidente do TJD, Bruno Cândido, deferiu a liminar e determinou que a URT indique novo local para o jogo. O clube não indicou a praça dentro do prazo determinado pelo Tribunal, que intimou a Federação Mineira de Futebol (FMF) para designar o local da partida. Considerando a decisão do TJD, a FMF indicou a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, para a realização da partida URT x Cruzeiro, no próximo sábado, 06/03, às 21h. A decisão ainda deve ser confirmada pelo clube.