Com palestra de Hortência e sorteios, Sicoob comemora Dia Internacional da Mulher

Um dos maiores nomes do esporte brasileiro conversará com cooperados sobre “Mulheres que Inspiram”

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Sicoob – instituição financeira cooperativa – vai promover, em 8 de março, às 19h, um bate-papo virtual com um dos maiores nomes do esporte feminino brasileiro: a ex-jogadora de basquete Hortência Marcari. As cooperadas vão acompanhar a palestra com o tema “Mulheres que Inspiram” via YouTube, no canal oficial do Sicoob.

Mas a ação não para por aí: a conversa também vai gerar um prêmio bastante cobiçado pelos amantes de tecnologia. Isso porque no dia 08 de maio, o Sicoob vai sortear uma Alexa 4ª geração, aparelho que auxilia na automatização de casas, para quem assistir a palestra da ex-atleta. Entre suas funções, estão reprodução de músicas, previsão do tempo, leitura de notícias e interação com outros dispositivos inteligentes, como lâmpadas, controles remotos, geladeiras e smart TVs.

Além do prêmio para os participantes da palestra, todos que adquirirem um dos seguros Individual, Mulher ou Simples, nos dias 11 e 12 de março, vão concorrer a um HB20 zero. Este sorteio também será realizado em 08 de maio.

De acordo com Guilherme Ciarrochi Ferreira, diretor comercial do Sicoob Seguradora, Hortencia foi escolhida para conversar com as cooperadas com base em sua trajetória de vida e carreira. “Ela inspirou e transformou uma geração de mulheres, dando foco ao esporte feminino”, explica.

O executivo também acredita que o basquete é um esporte que fala diretamente sobre cooperação, afinal, ninguém entra em quadra sozinho e o cuidado com os colegas é peça fundamental para o sucesso de atletas.

O Sicoob conta, hoje, com mais de 3,4 mil pontos de atendimento físico em todo o Brasil, consolidando-se como a segunda maior rede financeira do País, atrás apenas do Banco do Brasil. Formada por 372 cooperativas singulares e 16 centrais, a instituição chegou a 5 milhões de cooperados em 2020, sendo que 42% são mulheres.

Sobre o Sicoob – Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 5 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras, o Sicoob é a única instituição financeira presente em mais de 300 municípios. É formado por mais de 380 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Sua rede de atendimento físico é uma das maiores no Sistema Financeiro Nacional, com mais de 3 mil pontos de atendimento. Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.