Ocupação de leitos de UTI já ultrapassa 70% em Sete Lagoas. Cidade registra mais dois óbitos

Microrregião avança para onda amarela do programa Minas Consciente

Com uma alta de 0,73% nas notificações de casos suspeitos de Covid-19 nas últimas 24 horas, Sete Lagoas tem hoje 1.513 pessoas com sintomas gripais sendo monitoradas e 3.009 pessoas que já tiveram este acompanhamento concluído. Os testes com resultado negativo já somam 23.095 desde o início da pandemia.

De ontem para hoje, foram registrados 78 novos casos positivos: 42 mulheres e 36 homens. Dois óbitos em decorrência de complicações da Covid ocorreram ontem: um homem de 59 anos que estava internado no Hospital Municipal e um homem de 85 anos que estava internado na UPA. Um óbito suspeito ocorreu ontem no PA Belo Vale, um homem de 21 anos. Assim, Sete Lagoas chega hoje a 11.084 contaminados desde o início da pandemia, entre eles, 190 óbitos, 48 hospitalizados com resultado positivo para Covid, 243 pessoas em isolamento domiciliar e 10.603 já recuperadas.

Hospitalizados

Hoje são 88 pacientes internados por causas respiratórias na cidade, sendo 48 em enfermaria e 40 em UTI. Nos leitos de UTI são 25 pacientes de Sete Lagoas, três de Pompéu, três de Paraopeba, dois de Papagaios, dois de Prudente de Morais, e os demais de Caetanópolis, Morada Nova de Minas Abaeté, Paineiras e Inhaúma. A taxa de ocupação de leitos de UTI no SUS e na rede particular está hoje em 72,7%. Já a taxa de ocupação de leitos exclusivos do SUS na cidade está em 57,7%.

No Hospital Municipal são 35 internações (22 delas em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são 22 internações, sendo nove em UTI, duas delas do SUS. No Hospital da Unimed são 19 internados, sendo sete em UTI, e na UPA são 12 internações, duas delas em UTI. Entre os 88 internados, 63 testaram positivo, seis têm resultado negativo e 19 aguardam resultados de exames.

Minas Consciente

Em nova reunião do Comitê Covid do Governo do Estado, realizada na tarde de ontem, ficou definido que a microrregião de Sete Lagoas avançou para a onda amarela do programa Minas Consciente, enquanto a macrorregião central segue na onda vermelha. Na prática, eventos passam a ter limitação de público de 100 pessoas com distanciamento entre elas de 1,5 metro e limite de ocupação de 75% do local (incluindo hotéis e atrativos culturais). O Município deve publicar em breve um novo decreto oficializando as medidas.