Conselho de Pastores realiza encontro com lideranças eclesiásticas em Sete Lagoas

Na última segunda-feira de fevereiro o Conselho de Pastores de Sete Lagoas (CONPAS), realizou seu encontro mensal, reunindo cerca de 50 líderes de diversas denominações. Na ocasião ministrou uma palavra sobre a importância da Bíblia, o Pastor Ricardo Oliveira, Secretário Regional da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), que ao final realizou a doação e o sorteio de diversos exemplares.

Com o objetivo de cuidar e fornecer suporte e auxilio á pastores e familiares com profissionais voluntários, nas áreas espiritual, social, jurídica, psicológica, além de assistência médica. O Conselho empossou em 2021 sua nova diretoria, composta por seu presidente Pr. Geovane Faria, psicólogo, teólogo e pastor sênior na Igreja Batista Deus é Fiel, o vice-presidente Pr. Francislei Mercês, bacharel em teologia, sargento reformado da Polícia Militar e pastor sênior na Igreja Batista Shalom.

Ainda compõem a mesma, o Pr. Geraldo Simão da Igreja Evangélica de Jesus, como 1º secretário, o Pr. Jonas Felisberto da Igreja do Nazareno, 2º Secretário, a Pra. Hilda Alfred, 1ª Tesoureira e o Pr. Gilson Nogueira, 2º tesoureiro, ambos da Igreja Batista Deus é Fiel, e como vogal o Pr. Gemar Amorim da Igreja Evangélica de Jesus.

As reuniões do Conselho de Pastores acontecem mensalmente, em toda última segunda-feira do mês, às 20 horas, na Av. Norte Sul, 100, Centro, Sete Lagoas.

Assessoria de Comunicação CONPAS