Pastor e outros três homens são presos por tráfico de drogas em Passos, MG

As investigações apontam o homem como responsável por grande quantidade de droga apreendida há cerca de duas semanas na cidade. Segundo o delegado, Danilo Gustavo, 20 kg de maconha dentro de um veículo importado.

“Ele arrebanhou vários garotos que trabalhavam para ele no tráfico de drogas. Ele buscava drogas em Ribeirão Preto e abastecia estes garotos em diversos pontos nos dois bairros e movimentava uma grande quantidade de drogas semanalmente”.

No momento da prisão, ele estava em frente à residência de um integrante de um grupo criminoso com atuação em São Paulo. A Polícia Civil continua em busca de outros envolvidos no tráfico de drogas na cidade.