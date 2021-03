Prefeitura aplica mais de 2.300 doses da vacina contra a Covid em apenas um dia

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – vacinou 2.323 idosos contra a Covid-19 nesta quarta-feira, 3. O balanço, divulgado pelo setor de Imunização da Pasta, totaliza 9.026 pessoas vacinadas na cidade. Para garantir este cronograma, uma logística com vários pontos de aplicação das doses foi realizada, contando com uma estrutura que foi expandida nesta quinta-feira, 4.

Quem tem idade a partir de 80 anos está sendo imunizado no Unifemm (portaria da rua Pedra Grande), ginásio coberto Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha) e na Faculdade Santo Agostinho (rua Atenas, 237, bairro Jardim Europa). O atendimento continua nesta quinta-feira, 4, de 8h30 às 17h. Já idosos a partir de 87 anos que receberam a primeira dose da Coronavac começaram a receber a segunda dose no Shopping Sete Lagoas (entrada da loja C&A). “Houve uma enorme procura neste primeiro dia. Entendemos esta ansiedade de todos, mas é preciso ter calma, ainda mais quando o público alvo requer cuidados especiais”, alerta o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta.

MAIS UM LOCAL

Para aumentar a opção de atendimento, foi disponibilizado um novo local para receber os idosos com mais de 87 anos na aplicação da segunda dose. De 8h30 às 17h, um posto de vacinação já funciona na Faculdade Ciências da Vida (av. Prefeito Alberto Moura, 12.632, bairro das Indústrias). O serviço no Shopping Sete Lagoas continua de 13h às 18h (acesso até às 17h) para este mesmo público.

É importante que o idoso ou seu responsável leve os seguintes documentos obrigatórios: identidade com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço em nome do idoso (caso o idoso não possua o comprovante, deve requerer antes junto ao seu ESF de referência). Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção também devem agendar a vacinação em domicílio na ESF mais próxima.

BALANÇO

Até esta quarta-feira, 3, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 9.026 pessoas. Deste total, 5.294 foram aplicadas em profissionais da Saúde e 3.732 em idosos. A segunda dose já foi aplicada em 3.636 pessoas, sendo 635 idosos e 4.271 profissionais da Saúde.