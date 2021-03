Cruzeiro é superado pela Caldense na 2ª rodada do Mineiro

Atuando no Mineirão, o Cruzeiro foi superado pela Caldense, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, em confronto válido pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro de 2021. O gol da partida foi marcado por Amarildo, aos nove minutos do primeiro tempo.

O elenco azul já se reapresenta nesta manhã desta quinta-feira, na Toca II, e à tarde segue viagem para Patos de Minas, onde enfrentará a URT no sábado, às 21h,

O jogo

Apesar de ter começado o duelo no campo ofensivo, a Raposa acabou sendo surpreendida na marca dos nove minutos, quando Amarildo foi lançado em profundidade e concluiu no canto, sem chances para o goleiro celeste. Caldense 1 x 0.

A resposta do Maior de Minas veio aos 12 minutos, em cruzamento de Felipe Augusto e finalização de William Pottker, mas que saiu sobre o gol. Posteriormente, Raúl Cáceres encontrou Ramon dentro da área e o zagueiro cabeceou com precisão, assustando o arqueiro João Paulo.

Já aos 27 minutos, o time estrelado fez ótima triangulação no setor de ataque, que terminou em um lançamento de Matheus Barbosa para a área do adversário. A zaga desviou para trás e, por muito pouco, Pottker não alcançou a bola para mandá-la às redes.

A equipe de Poços de Caldas voltou a atacar na marca dos 36 minutos, com Bruno Oliveira, que teve duas oportunidades. Fábio salvou a primeira, em arremate cara a cara, enquanto a segunda parou no travessão, em chute colocado.

A última chance que o Cruzeiro teve de igualar o placar, no primeiro tempo, foi com William Pottker, aos 43 minutos. O camisa 11 roubou a bola do zagueiro rival, dentro da área, mas parou no goleiro João Paulo, que fez ótima intervenção.