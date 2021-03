Galo e Tombense reeditam decisão do Mineiro 2020

Reeditando a final do Campeonato Mineiro do ano passado, o Atlético enfrenta o Tombense às 21h desta quinta-feira (4), em Tombos, na mesorregião da Zona da Mata.

Válida pela segunda rodada do Estadual, a partida será realizada às 21h desta quinta-feira (4), no estádio Almeidão.

Na decisão de 2020, o Galo venceu os dois jogos no Mineirão. O primeiro foi pelo placar de 2 a 1, com gols de Eduardo Sasha e Keno. Em seguida, o triunfo por 1 a 0, com gol de Jair, selou a conquista do título.

Depois de vencer a URT por 3 a 0 na estreia, o Galo vai em busca de mais três pontos para se manter na liderança da competição.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE x ATLÉTICO

Competição: Campeonato Mineiro

Rodada: 2ª

Data: 04/03/2021

Hora: 21h

Estádio: Almeidão

Cidade: Tombos (MG)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Árbitro Assistente 1: Pablo Almeida da Costa

Árbitro Assistente 2: Marconi Helbert Vieira

Quarto Árbitro: Fernando Roberto do Carmo

Inspetor: Joel Tolentino Damata Júnior