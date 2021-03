Fora de casa, América vence o Athletic e segue invicto no Mineiro

Nesta quarta-feira, o América conquistou mais uma importante vitória no Campeonato Mineiro e segue 100% na competição. Pela 2ª rodada do estadual, a equipe americana venceu o Athletic-MG, fora de casa, por 1 a 0 no Estádio Jornalista Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG). Com mais uma vitória, o Coelho retorna à liderança do campeonato com 6 pontos. O gol americano foi marcado por Rodolfo na segunda etapa.

O próximo compromisso americano será diante do Pouso Alegre-MG, neste sábado. A partida será realizada às 19h15, no Estádio do Melão, em Pouso Alegre (MG), pela 3ª rodada do estadual.

O jogo

Na primeira etapa, os dois times brigavam muito pela posse de bola e buscavam arrancar com perigo para o ataque. O Coelhão foi o detentor das melhores chances, conseguia criar boas jogadas no meio de campo e lançar para a área do adversário para buscar o gol. O América chegou a marcar, com Léo Passos aos 44 minutos, mas estava impedido e foi anulado.

No segundo tempo a equipe americana continuou pressionando o adversário. Com mais posse de bola e melhor mobilidade em campo, o Coelho conseguia oferecer muito mais perigo ao Athletic-MG do que sofrer, as poucas chances criadas pelo adversário foram defendidas com tranquilidade pelo goleiro Matheus Cavichioli. Já aos 30 minutos, em boa cobrança de escanteio de Thalys, DNA Formador do Clube, o zagueiro Anderson deu uma casquinha na bola que foi certeira para o pé do atacante Rodolfo que marcou o gol do Coelhão, 1 a 0.

FICHA DO JOGO

Athletic-MG 0×1 América

Motivo: Campeonato Mineiro – Rodada 2

Local: Estádio Jornalista Mário Helênio, em Juiz de Fora

Árbitro: Wanderson Alves de Souza

Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira e Emilio Junio Nascimento Santos

Gol: Rodolfo (América)

Cartões amarelos: Flávio (América)

Athletic-MG

Lee; Fumaça, Danilo, Sidimar e Nathan; Christian, Gabriel Galhardo (Silvano) e Ingro (Alason); William Mococa (Rafael Mineiro) , Willian Jr. (João Vitor) e Loco Abreu (Igor Bádio)

Técnico: Cícero Júnior

América

Matheus Cavichioli; Thalys, Messias, Anderson e Lucas Luan (Eduardo Bauermann); Flávio (Zé Ricardo), Gustavinho (Lucas Gabriel) e Alê (Sabino); Léo Passos (Carlos Alberto), Ademir e Rodolfo.

Técnico: Lisca

Site oficial do América