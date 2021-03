Confira as vagas de emprego disponíveis no UAI/Sine Sete Lagoas nesta quinta (04)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO

Realiza manutenção elétrica preventiva e corretiva em motores, máquinas, equipamentos e instalações industriais, analisa as necessidades de troca e regulagem de componentes e aplica testes de funcionamento. Interpreta desenhos elétricos para montagem de painéis de tensão e cabeamento estruturado.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

VENDEDOR EXTERNO

Visita aos clientes já cadastrados com produtos de pronta entrega, captar novos clientes (veículo da empresa). Atender Sete Lagoas e região.

Experiência: 06 meses na carteira em vendas – CNH: B

ENCANADOR

Construção civil

Experiência: 06 meses na carteira – Vaga temporária (07 meses)

PEDREIRO

Executar serviços de manutenção e pequenas construções de alvenaria, concreto e outros materiais, assentando pisos cerâmicos, tijolos, azulejos etc. revestindo paredes, tetos e lajes, bem como dando o acabamento final exigido ao trabalho.

Experiência: 06 meses na carteira

GERENTE DE LOJA

Experiência na função no varejo em geral, loja no segmento de acessórios, produtos de beleza, higiene pessoal.

Experiência: 06 meses na função – Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE PESSOAL

Experiência, no mínimo, de 06 meses em processos de admissão, demissões e afastamentos de funcionários. Cálculos e processamentos de folha de pagamento ferias, 13 salário. Conhecimentos nos sistemas de departamento de pessoal, tais como: Sefip, Caged, Rais, Esocial, Dirfs.

Experiência: 06 meses na carteira – cursando ou superior em Ciência Contábeis ou Recursos Humanos – Desejável conhecimento no Sistema Alterdata e vivência em contabilidade

SUPERVISOR DE VENDAS

Liderar equipe em empresa de fabricação de maquinas de solda e peças de solda, experiência na função no comercio em geral.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B

VENDEDOR EXTERNO

Vendas de planos de Internet residenciais, apresentação dos planos e condições de contratações. Atendimento a clientes através de visitas a clientes e abordagem porta a porta. Participação em estande de vendas ações comerciais. Prospecção de clientes através de contatos telefônicos. Pós vendas a clientes da base. Trabalho de prospecção através de redes sociais. Administração de metas diárias, semanais e mensais.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B – Veiculo próprio

COMPRADOR

Avaliar opções de fornecedores de acordo com preços, qualidade, etc. Negociar os termos de contratos para obter o melhor negócio para a nossa empresa. Garantir a entrega dos produtos no prazo e cumprimento dos contratos de compra. Monitorar os níveis de estoque e planejar compras de acordo com o orçamento. Analisar, comprar, receber e classificar requisições, dentre outras atividades.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo (Adm/Logística ou Áreas relacionadas)

ASSISTENTE DE VENDAS

Recebimento Carreta e fábrica e nossa Grupo (expedição e recebimento).

Realizar inventário periodicamente de veículos. Responsável por manter a organização e limpeza dos veículos expostos no salão. Entregar veículos ao cliente (técnica). Atendimento telefônico. Apoio nas exposições externas junto com a equipe de Vendas. Apoiar a equipe de vendas. Prospecção de clientes via telefone.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

PEDREIRO

Serviço de alvenaria em geral

Experiência: 06 meses na carteira – disponibilidade para realizar viagens quando necessário

SERVENTE DE OBRAS

Auxiliar o pedreiro nos serviços de alvenaria em geral.

Experiência: 06 meses na carteira – disponibilidade para realizar viagens quando necessário

PINTOR INDUSTRIAL

Análise e preparação de tintas para pintura de superfícies, realizar polimento e retoque de superfícies pintadas.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio completo – CNH B

CONSULTOR EXTERNO DE VENDAS

Prospecção de novos clientes, mapeamento de demandas para futuras negociações, análise mercadológica, visitas externas; participação em eventos e feiras.

Experiência: na função – Superior completo em Zootecnia, Veterinária, Agronomia – Disponibilidade para viagens (região de Bom Despacho, Pompéu, Sete Lagoas e Pará de Minas)

MECÂNICO DE MOTOS

Colação de pneus e câmaras de ar, troca e ajuste de transmissão de motos, troca de lonas e pastilhas de freio. Revisão geral em motos, montagem e regulagem de motores, entre outras tarefas designadas da função.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH A

AJUDANTE DE MECÂNICO DE MOTOS

Colação de pneus e câmaras de ar, troca e ajuste de transmissão de motos, troca de lonas e pastilhas de freio, entre outras tarefas designadas da função.

Experiência: 03 meses na carteira – CNH A

TROCADOR DE ÓLEO

Troca de óleo de motor /caixa / diferencial de carros, linha leve [carro de passeio] e linha pesada [caminhões].

Experiência: 06 meses na função

OPERADOR DE PCI

Operar a planta de moagem e injeção, objetivando a melhor performance do equipamento de forma atender a produção em siderúrgica.

Revezamento: Escala 6×1

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Técnico em Metalurgia

CHAPISTA DE LANCHONETE – VAGA URGENTE

Preparo de lanches.

Experiência: 06 meses – Horário de trabalho: 17h às 0h

AUXILIAR DE OPERAÇÃO – VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

Recolher nos setores o resto de materiais do processo de produção, fazer separação do plástico, papelão e bandeja, auxiliar no carregamento dos materiais prensados (material pesado), auxiliar no serviço de jardinagem da fábrica, auxiliar no serviço de conservação e limpeza da fábrica.

Ensino Fundamental completo – Disponibilidade de horário

INSTALADOR

Realizar manutenção preventiva e corretiva, instalação de quadros de distribuição de força e analisa consumo de energia, ligação e desligamento de aparelhos elétricos e eletrônicos. Identifica defeitos elétricos para reparar ou substituir componentes, ajustando peças e simulando o funcionamento dos equipamentos.

Ensino Fundamental completo – IMPRESCINDÍVEL: Curso com certificado nas escolas credenciadas pela CEMIG

MONTADOR INDUSTRIAL – ESTRUTURA METÁLICA

Unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas.

Experiência: 06 meses na carteira

SERRALHEIRO

Recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

Experiência: 06 meses na carteira

MECÂNICO DE VEÍCULOS

Veículos a diesel – Carros e caminhões

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio – CNH B ou D

UAI/ SINE Sete Lagoas

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan. O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:

http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/trabalhador.xhtml

ATENÇÃO: É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

Informações pelo (31) 3697-5900