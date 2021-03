Três são presos por tráfico de drogas na operação dos 25 anos do Batalhão

Na quarta-feira (03), policiais militares de Araçaí, realizavam operação em Comemoração aos 25 Anos de Aniversário do 25ºBPM, quando receberam denúncias de que três pessoas, (dois homens e uma mulher) estavam realizando tráfico de drogas na cidade.

Durante patrulhamento, na rua Inácio Rocha, abordaram o denunciado I.T.S.S, 20 anos portando uma bucha de maconha. Com apoio da equipe de Rondas Ostensivas com Cães –ROCCA, os militares encontraram na casa do autor mais 07 buchas de maconha. Também localizaram a namorada dele, T.A.F.C, 19 anos, que estava na casa.

Os militares também localizaram o segundo denunciado, L.F.F.S, 27 anos, e na residência dele encontraram mais 06 buchas de maconha, sendo que L. confessou estar comercializando drogas para o primeiro autor. Os três autores foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil, junto com a droga localizada e a quantia de R$1.111,00 encontrados na casa de I.T.S.S.

Com Agência Local de Comunicação