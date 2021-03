Cidelma, Gevalda, Marinalva, Cicero, Cicera e José (conhecido como Ceará), filhos, netos, binetos e demais parentes de Josefa Duarte Machado (Mãe do Ceará), comunicam seu falecimento e convidam para o velório no Municipal de Capim Branco, com sepultamento às 10h desta quinta-feira (04) no Cemitério local.

Informou Assistencial Santa Clara