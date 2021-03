Zema confirma Onda Roxa com toque de recolher para cidades de Minas com possibilidade de colapso na saúde

Municípios das regiões Noroeste do Estado e Triângulo Norte vão permanecer nessa fase do programa Minas Consciente por pelo menos 15 dias

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), confirmou a criação de uma Onda Roxa do programa Minas Consciente, que impõem medidas mais duras contra a propagação da covid-19 em cidades que apresentaram risco iminente de colapso na saúde pública devido a doença. Entre as medidas que essa fase prevê, está um toque de recolher.

O anúncio foi feito durante pronunciamento do chefe do executivo estadual através de uma live realizada nos perfis oficiais de Zema nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (3). Além do governador de Minas, estavam presentes o secretário de Estado de Saúde, o doutor Carlos Eduardo Amaral, e a superintendente de Vigilância Epidemiológica Janaína Passos de Paula.

Nessa fase, as cidades não vão ter opção de aderirem ou não ao programa Minas Consciente. As regiões Noroeste do Estado e Triângulo Norte foram enquadradas nessa Onda Roxa e vão permanecer com medidas de restrição pelos próximos 15 dias. Após esse período, a situação vai ser analisada novamente, podendo se manter ou deixar essa fase.

Fonte: Itatiaia