Padre é preso suspeito de assaltar três estabelecimentos em um dia no RS

Segundo as vítimas, Moreira parecia fazer as compras normalmente e, quando se dirigia aos caixas para pagar, anunciava o assalto. Ele ameaçava os funcionários dos estabelecimentos com uma pistola, encontrada e identificada pela polícia como sendo um simulacro.

Moreira foi ordenado padre em 2019 e desde então trabalhava em uma paróquia do município de Tapejara, pertencente à diocese de Passo Fundo. Ele não possuía antecedentes criminais.

Até a publicação desta reportagem, nenhum defensor do padre havia sido localizado. A diocese de Passo Fundo ainda não se manifestou sobre o caso – a matéria será atualizada assim que houver um pronunciamento de qualquer uma das partes.