Ocupação dos leitos UTI-Covid em Sete Lagoas está hoje em 61,8%

Vacinação de idosos a partir de 80 anos vai até a próxima sexta-feira.

Os dados oficiais do Município apontam um aumento de 1% nas notificações de novos casos suspeitos de ontem para hoje. Sete Lagoas chega a 1.423 pessoas em monitoramento, 3.002 com o acompanhamento concluído e 22.990 casos suspeitos descartados por exames.

Três óbitos por complicações da Covid foram registrados nas últimas 24 horas: dois homens que estavam internados no Hospital Municipal, um de 52 anos, ontem, e outro de 47 anos, hoje. E uma mulher de 84 anos que estava internada na UPA e faleceu ontem. Foram registrados 118 novos casos positivos, 57 mulheres e 61 homens, elevando o total de contaminados a 11.006 desde o início da pandemia. Entre eles, são 188 óbitos, 44 hospitalizados positivados para Covid, 256 pessoas em isolamento domiciliar, e 10.518 já curados.

Hospitalizados

Ao todo, são 88 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 54 em enfermaria e 34 em UTI. Destes, 60 já testaram positivo para Covid, sete tiveram resultado negativo e 21 aguardam resultado de exame. Dos 34 leitos de UTI ocupados hoje na cidade, 20 são pacientes de Sete Lagoas, três de Paraopeba, três de Pompéu, dois de Papagaios e os demais de Caetanópolis, Morada Nova de Minas, Abaeté, Prudente de Morais, Paineiras e Inhaúma.

São 34 internações no Hospital Municipal (19 delas em UTI), 23 no Hospital Nossa Senhora das Graças (oito em UTI, das quais três em leito do SUS), 16 internações no Hospital da Unimed (quatro delas em UTI) e 15 na UPA, sendo três delas em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS e da saúde suplementar está hoje em 61,8%. Ao considerar apenas os leitos UTI Covid do SUS, o índice de ocupação é de 55,5%.

Vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou hoje o cronograma de vacinação voltado aos idosos a partir de 80 anos e também de idosos a partir de 87 anos que tomaram a primeira dose da Coronavac seguem se vacinando de hoje a sexta. Os idosos a partir de 80 anos estão se vacinando no estacionamento do Unifemm, no ginásio Dr. Márcio Paulino, que fica na Praça da Feirinha, e na Faculdade Santo Agostinho, no bairro Jardim Europa, de 08h30 às 17h.

Já os idosos a partir de 87 anos que receberam a primeira dose da vacina Coronavac estão recebendo a segunda dose, também de 3 a 5 de março, de 13h às 18h, no Shopping Sete Lagoas, pela portaria da loja C&A. Os idosos de 86 anos ainda não receberão o reforço porque ainda não se passou o prazo mínimo entre as doses estabelecido pelos fabricantes da vacina.

“Lembrando que temos três dias para vacinação. Podem vir com calma, em horários mais tranquilos. Não há necessidade de todos irem em um mesmo momento, para evitarmos aglomerações, pois sabemos que é um grupo que requer cuidados especiais e não há a necessidade de se formar filas. Temos vacina suficiente para todos dessa faixa etária”, pede o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta.

Outro foco da vacinação é direcionado para os profissionais de assistência à saúde a partir de 30 anos que perderam o ciclo da 1ª dose. A diferença é que agora foram incluídos nesta etapa os médicos veterinários. Eles devem tomar a primeira dose da vacina nesta sexta-feira, dia 5 de março, de 08h30 às 17h, no estacionamento do Unifemm. Os documentos obrigatórios são carteira profissional provando ser da área da saúde e comprovante de profissional vinculado ao risco do atendimento Covid.

Os idosos acamados ou com dificuldades de locomoção devem agendar a vacinação em domicílio ligando para o posto de saúde (ESF) mais próximo de sua residência. Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde fará a imunização na casa do idoso. Até ontem foram vacinados com a 1ª dose 5.294 profissionais de saúde e 1.896 idosos. Com a 2ª dose, foram 3.636 profissionais da saúde e 124 em asilos. No total, 7.190 pessoas receberam a 1ª dose e 3.767 receberam a segunda dose. Enquanto não chega a sua vez, continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus