Autor de tráfico de drogas é preso pela PM no Alvorada

Na terça-feira (02), policiais militares de Sete Lagoas realizavam patrulhamento no bairro Alvorada, quando receberam denúncias de que na praça do bairro estava ocorrendo tráfico de drogas. No local informado, abordaram um R.F.S, 24 anos, que estava com tornozeleira eletrônica e localizaram no bolso da bermuda 03 buchas de maconha e a quantia de R$27,00.

O autor foi conduzido à Delegacia pelo crime de tráfico de drogas e o material foi apreendido.

“Cidadão informado é cidadão seguro! Disque 181 e denuncie armas de fogo e pontos de tráfico de drogas”!

Comunicação Polícia Militar