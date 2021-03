Em Cordisburgo, suspeito foi preso por disparo de arma de fogo

Na terça-feira, (02), policiais militares realizavam operação em Comemoração aos 25 Anos do 25º BPM, quando receberam denúncia de que indivíduo estava efetuando disparos de arma de fogo no quintal de sua residência.

No local informado, um bar, os militares localizaram J.G.C.F., 58 anos que confirmou o teor das denúncias. Durante buscas na casa do autor, os militares localizaram uma espingarda calibre 22.

O autor foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil junto com a arma de fogo foi apreendida.

Com Agência Local de Comunicação- RPM