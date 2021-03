Para manter a liderança

Depois da ótima estreia no Campeonato Mineiro, com a goleada por 3 a 0 sobre a URT, no Mineirão, o Galo projeta conquistar mais uma vitória para confirmar o bom início no Estadual. O próximo desafio é contra o Tombense, na noite desta quinta-feira (4), em Tombos.

“Temos, agora, o segundo jogo, fora de casa, e a expectativa também é muito boa”, afirma o lateral-direito Mariano.

“Estamos trabalhando para buscar mais esses três pontos fora de casa porque sabemos que é muito importante começar bem”, disse o jogador.

O elenco atleticano treinou pela manhã nesta terça-feira (2), na Cidade do Galo. Nesta quarta-feira (3), o técnico interino Lucas Gonçalves comandará o último treino antes da partida, que acontecerá às 21h, no estádio Almeidão.

LIVE GALO 02/03/2021 – TV GALO

O jogo contra o Tombense é uma reedição da final do Campeonato Mineiro de 2020, que teve o Galo como grande campeão.

ENTREVISTA COMPLETA DE MARIANO NA TV GALO