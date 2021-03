Coelhão na Estrada apresenta Juiz de Fora, palco do primeiro compromisso fora de casa da temporada

Após vitória diante do Boa Esporte-MG, o América segue rumo aos 3 pontos no Campeonato Mineiro. O destino da vez é Juiz de Fora (MG), a casa do Athletic-MG nesta rodada.

Juiz de Fora é uma das cidades brasileiras com melhores índices de qualidade de vida. Fundado em 31 de maio de 1850, o município tem uma população de mais de 570 mil habitantes e já teve relevância notável no início do século passado. Isso, graças ao grande crescimento econômico gerado pela cultura do café, motivo que, à época, deu à cidade o apelido de Manchester Mineira.

A cidade tem um PIB per capita de R$ 6,2 mil e uma das mais altas expectativas de vida do Brasil. Estrategicamente, localizada entre os maiores mercados consumidores do País, é dotada de toda a infraestrutura exigida para modernos empreendimentos.

Como uma tradicional cidade mineira, Juiz de Fora oferece ótimas opções de bares. Mas, é claro, existem passeios turísticos interessantes pela cidade, como visitar museus, parques e o mirante do Morro do Cristo, o ponto mais alto, com uma vista de tirar o fôlego. A prática de esportes radicais também ganha espaço entre as atividades e programas a se fazer em Juiz de Fora.

Como a cidade está situada muito próximo à mata atlântica, ligada às montanhas da Serra da Mantiqueira, o ecoturismo permite realizar atividades como rafting e rapel. Inclusive, quem for ao Rio Paraibuna desfrutará de descidas emocionantes em suas corredeiras. O aeroclube também marca voos panorâmicos sobre a cidade.

O Athletic

O Athletic Club (conhecido como Atlhetic) é um clube esportivo brasileiro da cidade de São João Del Rei (MG). Fundado em 27 de junho de 1909, é o único clube da região do Campo das Vertentes disputando a Primeira Divisão do Campeonato Mineiro. Ao longo da história é o terceiro time da região com mais participações na elite do futebol mineiro.

Manda seus jogos de futebol no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei. Mas como o estádio não possui sistema de iluminação, e a partida terá transmissão do Premiere, de acordo com o clube, a TV Globo, detentora dos direitos de transmissão, solicitou a alteração à Federação Mineira de Futebol.

