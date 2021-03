Pedro Elias do Carmo (in memoriam), esposo. Carlos Roberto, Pedro Luis, Luciano e Fernando, filhos. Netos, bisnetos e demais familiares de Alfa Rocha do Carmo (Dona Alfa), comunicam seu falecimento e sepultamento às 10h desta quarta-feira (03) no Cemitério Santa Helea. Não haverá velório.

Informou Assistencial Santa Clara