Policial reage a facada e mata suspeito de assalto no meio da rua Monsenhor Messias

Foi registrado no final da tarde desta terça-feira (2) a morte de um suspeito de assalto seguido de tentativa de homicídio contra um policial fora do horário de serviço. O fato ocorreu na rua Monsenhor Messias, centro de Sete Lagoas, onde o homem foi alvejado após tentar esfaquear o policial militar.

Tudo começou após o suspeito – que não teve sua identidade revelada até o momento – assaltar uma jovem na região da Padaria Nossa, Praça Alexandre Lanza, e fugir sentido rua Monsenhor Messias, a pé e armado de uma faca.

Já em frente ao Limão de Grava, segundo testemunhas, o homem tentou levar o celular de outra mulher. No entanto, tratava-se da namorada do policial, que estava próximo e, ainda sem sacar a arma, ordenou que o suspeito largasse a faca e desistisse de seu intento.

Porém o homem, nervoso, avançou contra o policial com a faca em punho, acertando-o e provocando um profundo corte no braço do militar. Em reação à agressão e para evitar a continuidade da mesma, o policial (que teve seu nome preservado) sacou a arma e efetuou disparos contra o autor, que morreu no local.

O corpo da vítima ficou estirado no meio da rua Monsenhor Messias, com a faca que utilizava ao lado, até a chegada da perícia e sua posterior remoção da via.

Mais detalhes em apuração. Ocorrência em andamento.

Com Portal Regional