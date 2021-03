Com muitos debates vereadores aprovam pauta nesta terça

Vários debates e posicionamentos marcaram a Reunião Ordinária que aconteceu nesta terça-feira (02), na Câmara. Com o propósito de grandes projetos para a cidade, os parlamentares se manifestaram em discussão dos textos objetivando o avanço da cidade e o bem-estar da população. No final, a exceção de uma Emenda Supressiva, todos os projetos foram aprovados assim como mais de 180 matérias entre Requerimentos, Pedidos de Providências e uma Indicação. O presidente do Legislativo, Pr. Alcides (PP) precisou prorrogar a sessão por conta das discussões.

A única reprovação do dia foi da Emenda Supressiva 01, da Comissão de Legislação e Justiça, ao Projeto de Lei Ordinária (PLO) 75/2021, do vereador José de Deus (REP). A CLJ justifica que “o parágrafo único do artigo 1º do Projeto de Lei 75/2021 possui um vício a ser sanado de inconstitucionalidade, sendo que a supressão deste parágrafo elimina a irregularidade, baseado no princípio da eficiência, que permeia a administração”.

Os parlamentares Janderson Avelar (MDB), Rodrigo Braga (PV), Gilson Liboreiro (SD), José de Deus (REP), Sílvia Regina (PSC), Heloísa Frois (Cidadania), Ismael Soares (PSD), Junior Sousa (MDB), Ivson (Cidadania), Roney do Aproximar (PSL), Carol Canabrava (Avante), Eraldo da Saúde (Patri) e Marli de Luquinha (MDB) não tiveram o mesmo entendimento e votaram contra derrubando a Emenda Supressiva. Com isso o PLO 75 que institui o “Graça Brasil do povo cristão sete-lagoano” passou na integralidade.

A pauta na íntegra pode ser acessada no link que segue abaixo. Na sequência você acompanha o que os vereadores destacaram na comunicação pessoal.

Janderson Avelar (MDB): Estamos acompanhando aí e hoje devemos ter mais uma greve dos caminhoneiros. Peço ao Procon de Sete Lagoas e ao deputado Douglas Melo, que é membro da Comissão do contribuinte, que fiscalize os postos de combustíveis, enviei ofício ao Procon. É preciso fiscalizar se não há aumento abusivo.

João Evangelista (PSDB): Todo ano em janeiro e fevereiro voltamos no tema da dengue e este ano não é diferente. Temos notícias dos postos de saúde que as pessoas estão procurando atendimento por conta de dengue. Temos que pedir ajuda das pessoas. Tirem 10 minutos do dia para olhar o quintal e eliminar recipiente que possa acumular água.

José de Deus (REP): Hoje quero tratar de um assunto que vem sendo esquecido pelo Executivo, o meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Temos no Verde Vale grandes nascentes esquecidas pelo poder público. Devem ser catalogadas e preservadas. Nascentes que deveriam dar vida à lagoa Capão do Poço, que está esquecida. Que olhem para essas pessoas e pelas lagoas esquecidas.

Roney do Aproximar (PSL): Estive no cemitério Parque Santa Helena e gostaria de pedir a todos os vereadores para dar uma olhada com carinho pelos servidores que trabalham lá. Ainda não foram vacinados pela Covid e precisam dar manutenção em mais de três cemitérios da cidade. Peço atenção especial aos funcionários dos cemitérios, os coveiros. Vai sair um de férias, vão ficar três funcionários. Se outro adoecer vão ficar dois.

Sílvia Regina (PSC): Quero mostrar minha indignação com os donos de postos de combustíveis. É um desrespeito com a população, usar uma situação para subir o preço dessa maneira. Não podem usar de um momento de fragilidade para tirar vantagem, fico entristecida.

Gilson Liboreiro (SD): Hoje temos uma discussão importante sobre o protocolo de volta as aulas. Vamos ouvir a saúde, a educação. Nesse momento estamos passando pelo pior momento da pandemia no Brasil. Conselho de secretários de saúde do Brasil protocolou um pedido de toque de recolher. Nos faz pensar e estamos acompanhando toda essa movimentação.

Heloísa Frois (Cidadania): Parabéns ao 25° BPM pelos 25 anos de instalação em Sete Lagoas. Falar para os moradores do bairro Padre Teodoro que estivemos lá, ainda não tivemos respostas sobre os nossos Pedidos de Providências e Requerimentos sobre o estado de ruas que estão intransitáveis. Estamos cobrando, mas ainda não tivemos respostas.

Carol Canabrava (Avante): Queria deixar uma mensagem especial porque março é o mês dedicado às mulheres. Em nome das vereadoras Sílvia, Marli e Heloísa estendo meus cumprimentos a todas as mulheres. Enquanto mulher e vereadora vou sempre propor para que mais e mais mulheres possam ocupar espaços em posições de decisão. Na Câmara tivemos apenas uma mulher presidente em toda a história.

Caio Valace (Podemos): Queria comunicar que conseguimos, de forma mais definitiva, iluminar o campo do terão no Cidade de Deus. Estamos apostando em novos espaços de esporte e de lazer. Esse empreendimento é 100% inciativa da iniciativa privada. Acredito muito em parceria público privada.

Rodrigo Braga (PV): Chegando a um ano de pandemia mais de 255 mil mortos, algo nunca pensado antes. Essa marca de mortos só aumenta e o que se percebe é que a população ignora os protocolos. Vivenciamos na cidade no último fim de semana um show de horrores. Bares lotados, festas de casamento com mais de 250 pessoas. De forma alguma conseguimos alertar a população para o momento que vivenciamos. É triste, é lamentável.

Ivson (Cidadania): Queria fazer lembrança das pessoas que são as mais afetadas na pandemia, os idosos. Precisamos articular com as secretarias de Assistência Social, Cultura, Esportes o pós-pandemia com ações para as pessoas na melhor idade.

Junior Sousa (MDB): Cumprimentar as vereadoras pelo mês de março. Parabenizar o 25°BPM pelos 25 anos, cumprimentar todos da corporação. Queria dizer que amanhã inicia a vacinação dos idosos com mais de 80 anos em um posto de vacinação a mais, agora também na faculdade Santo Agostinho, até às 17h.

Pr. Alcides (PP): Tive a oportunidade de estar na solenidade de 25 anos do 25°BPM, muito objetiva e bonita. Abraçar o CMT Luiz Marinho e toda corporação. Nos últimos três, quatro anos houve uma redução significativa nas questões de violência e outras transgressões. É um trabalho efetivo e inteligente do 25° BPM. Queria convidar a todos para a solenidade de homenagem às mulheres no próximo dia 8, virtual e online na Câmara Municipal.

https://sapl.setelagoas.mg. leg.br/sessao/pauta-sessao/ 576/

Redação com Ascom/Câmara Municipal