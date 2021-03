Abertas inscrições para 1º concurso de violão “Sons da Cidade”

Concurso vai premiar seis jovens talentos violinistas mineiros, com idades entre 18 e 23 anos.

Estão abertas as inscrições para o primeiro concurso de violão “Sons da Cidade”. A ideia é selecionar 6 jovens violonistas mineiros, com idades entre 18 e 23 anos, para participarem como concertistas da programação da mostra. Os jurados Elodie Bouny, André Siqueira, Kalu Coelho e Sérgio Abritta vão escolher os seis jovens talentos, que terão que apresentar uma música de sua própria autoria.

A inscrição poderá ser realizada entre 1º e 10 de março de 2021. Ao se inscrever, o candidato, que deverá morar em Minas Gerais, deverá utilizar uma conta Gmail para preencher e enviar o formulário eletrônico disponível em https://forms.gle/msH8Pifo9i7ADbBj6 anexando alguns documentos, conforme vídeo-tutorial disponível em https://youtu.be/o1KfwPtI6eY e no site www.sonsdacidade.com

A premiação será em dinheiro, com divulgação e transmissão dos seus concertos ao longo do evento para o crescente público-alvo do projeto. O resultado do concurso será publicado no dia 25 de março no site, no Facebook e no Instagram da mostra.

O Sons da Cidade – 3ª Mostra Insternacional de Violão de Belo Horizonte, acontece do dia 15 a 17 de abril, com recursos emergenciais da Lei Aldir Blanc.

SONS DA CIDADE

Criado em 2019 para difundir a diversidade violonística através de concertos e bate-papos interativos, o SONS DA CIDADE – Mostra Insternacional de Violão de Belo Horizonte chega à sua 3ª edição com uma programação on-line repleta de ações performáticas, reflexivas e integrativas, como o 1º Concurso de Violão Sons da Cidade.

A programação completa da mostra, que acontece dos dias 15 a 17 de abril no canal do YouTube do Sons da Cidade e no Facebook do Acervo Violão Brasileiro, será divulgada nos próximos dias.

Transmissão:

YouTube: Instituto Abrapalavra

Facebook: Acervo do Violão Brasileiro

Mais informações:

Instagram: @mostrasonsdacidade

Email: mostraviolaobh@gmail.com