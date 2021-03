Atualização: Juninho do Maquiné Park Hotel será sepultado em Paraopeba

Foi confirmada na manhã desta terça-feira (2) a morte do empresário Vicente Paixão Júnior (Juninho Paixão, de 56 anos, proprietário do Maquiné Park Hotel)

No dia 23 de fevereiro ele foi vítima de atropelamento em trecho desativado da BR-040 já no Centro de Paraopeba, por um motoqueiro em alta velocidade. Juninho estava de bicicleta e usava capacete e demais equipamentos de segurança para todo ciclista.

A vítima teve sérios ferimentos na cabeça e foi internado na UTI do Hospital Municipal de Sete Lagoas depois de passar por cirurgia que durou em torno de quatro horas. Após resistir aos procedimentos, hoje foi confirmada sua morte, uma semana após o ocorrido. Ele deixou três filhos e esposa.

Sua morte foi lamentada em toda região, onde era muito querido, seja por funcionários do hotel e por moradores de Paraopeba.

A prefeitura de Paraopeba informou que, o velório será no horário de 18 às 20h desta terça na Capela Velório Municipal e o sepultamento no Cemitério Colina da Paz no município.