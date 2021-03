Sete Lagoas registra mais 73 novos casos positivos e três óbitos nas últimas 24h

Mais de 62% dos leitos de UTI, para tratamento da Covid-19 estão ocupados em Sete Lagoas

Com um aumento de 0,74% nas notificações de novos casos suspeitos nas últimas 24 horas, a cidade tem hoje 1.266 pessoas em monitoramento. Os testes com resultado negativo para Covid já somam 22.892 desde o início da pandemia. O monitoramento para casos de síndrome gripal inespecífica já foi encerrado para 2.993 suspeitos.

Foram registrados 73 novos casos positivos, 35 mulheres e 38 homens, o que eleva o número de contaminados a 10.888 desde o início da pandemia. Três óbitos em decorrência de complicações da Covid foram registrados: um homem de 82 anos que faleceu em casa no último domingo, dia 28, um homem de 70 anos que estava internado no Hospital Municipal e uma mulher de 78 anos que estava no Hospital Nossa Senhora das Graças, ambos ocorridos ontem. Assim, a cidade chega hoje a 185 óbitos, 43 hospitalizados com teste positivo para Covid, 226 pessoas em isolamento domiciliar e 10.434 curados.

Hospitalizados

Ao todo são 83 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 47 em enfermaria e 36 em UTI. Desse total, 60 testaram positivo para Covid, quatro testaram negativo e 19 aguardam resultados de exames. Entre os pacientes internados em UTI, 24 são de Sete Lagoas, três de Paraopeba, três de Pompéu e os demais de Paineiras, Morada Nova de Minas, Abaeté, Papagaios, Caetanópolis e Prudente de Morais. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com Covid na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, é de 65,45%. Já os leitos de UTI Covid do SUS na cidade têm hoje taxa de ocupação de 62,22%.

Hoje são 33 pacientes internados no Hospital Municipal (sendo 21 em UTI), 22 internados no Hospital Nossa Senhora das Graças, sendo sete em UTI, dos quais três em leitos do SUS. Há ainda 14 pacientes internados no Hospital da Unimed (sendo quatro em UTI) e 14 na UPA, dos quais quatro em leitos de UTI.

Vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou hoje o novo cronograma de vacinação voltado a idosos a partir de 80 anos e também de idosos a partir de 87 anos que tomaram a primeira dose da Coronavac. De 3 a 5 de março, os idosos a partir de 80 anos podem se vacinar no estacionamento do Unifemm, no ginásio Dr. Márcio Paulino, que fica na Praça da Feirinha, e na Faculdade Santo Agostinho, no bairro Jardim Europa, de 08h30 às 17h.

Já os idosos a partir de 87 anos que receberam a primeira dose da vacina Coronavac devem receber a segunda dose, também de 3 a 5 de março, de 13h às 18h, no Shopping Sete Lagoas, pela portaria da loja C&A. Os idosos de 86 anos ainda não receberão o reforço porque ainda não se passou o prazo mínimo entre as doses estabelecido pelos fabricantes da vacina.

Vacinômetro

Sete Lagoas até o momento já vacinou 7.159 pessoas com a primeira dose da vacina, sendo 1.893 idosos e 5.266 profissionais de saúde. Receberam a segunda dose 124 idosos em asilos e 3.627 profissionais de saúde. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus