Desde que se iniciou toda movimentação na mídia para divulgação da Covid-19 no Brasil em 2020, eu prometi que não iria usar esse espaço para o tema.

Minha justificativa é que falam da doença que destrói famílias, e omite-se noticias de pessoas que desviam recursos financeiros para salvar vidas.

Optei, portanto, não falar desse tema justamente pela falta de comprometimento da justiça brasileira em não punir aqueles (as) que de uma maneira ou outra “brinca” com vidas humanas.

Mas vai chegando um momento que dá um nó na garganta e a vontade de gritar é muito grande “siga o seu caminho”.

E você leitor (a) deve estar se perguntando: Onde é que o Arnaldo quer chegar com esse pedido?

É simples, olhe para o título da Conversa Afiada e verá a pergunta: Qual caminho seguir?

Temos dois caminhos, do bem e do mal.

O caminho do bem nos mostra como impedir que a Pandemia se alastre, evitando com consciência a contaminação e assegurando nossa vida e do nosso próximo.

O caminho do mal é procurar com nossas próprias pernas o meio de contaminação e levar para dentro de nossa casa a doença que está destruindo famílias.

Depois de tudo que já vivemos até o momento, e com a projeção para Março de uma crise mais séria, é hora das pessoas ter consciência e cumprir o que se pede com o distanciamento evitando aglomerações e uso de máscara.

É inadmissível que após toda solicitação feita através da mídia, às pessoas não se conscientizaram que a Covid-19 pode ser fatal se não evitar aglomerações.

Falava-se que os “velhos” eram alvos mais frágeis de ser atingidos, e chegou-se a uma pesquisa que os “jovens” cresceram na estatística de mortes pela contaminação.

Alguns jovens “se acham imune”, esquecendo que é uma doença transmissível que pode matar. Sou do grupo de risco e procuro cumprir as exigências determinadas pensando na minha vida e também das pessoas que convivem ao meu redor.

Quem pensa somente em si não comprometa a vida do próximo, siga o seu caminho sozinho.

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.