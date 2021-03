CCR ViaOeste e CCR RodoAnel realizam mutirão para combater mosquito da dengue

Limpeza das rodovias será intensificada nesta quarta-feira (03/03) com foco na eliminação de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti

O trabalho de limpeza das rodovias realizado constantemente pelas concessionárias CCR ViaOeste e CCR RodoAnel ganhará reforço nesta quarta-feira (03/03). Será organizado um mutirão no Sistema Castello-Raposo e trecho oeste do Rodoanel para remoção de lixo e demais resíduos, com o objetivo de eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A iniciativa faz parte do Programa Estadual de Combate à Dengue, que tem participação das concessionárias de rodovias paulistas através da ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo). Diariamente é realizada a limpeza e conservação das rodovias administrada pela CCR ViaOeste e CCR RodoAnel. Em 2020 foram recolhidas 1.600 toneladas de resíduos ao longo das malhas viárias sob concessão das duas empresas. Somente no mês de janeiro deste ano, foram 61 toneladas de materiais coletados às margens das estradas.

A coordenadora de Meio Ambiente das concessionárias, Egle Humphreys, reforça que todos os materiais recolhidos são destinados para cooperativas de reciclagem ou aterros licenciados, através de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, atendendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). “O mutirão de limpeza é uma forma de intensificar esse trabalho para eliminar possíveis focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti. É também uma oportunidade para alertar os motoristas sobre a responsabilidade de todos em não jogar lixo nas rodovias”, enfatiza.

Egle comenta que estão sendo veiculadas frases nos painéis eletrônicos das concessionárias alertando os usuários das rodovias sobre a importância da destinação adequada dos materiais. “O lixo descartado incorretamente pode contaminar o solo, nascentes e rios, além de causar acidentes nas rodovias, se jogado pela janela com o veículo em movimento”, alerta. “A recomendação é armazenar o lixo em saquinhos adequados dentro do veículo durante a viagem e realizar o descarte em local apropriado”, completa.

