Passeador de cães conta como essa nova profissão transformou sua vida

Um homem ganhou a oportunidade de trabalhar com seu emprego dos sonhos. Tarlison Suello, que tem 43 anos, atua como passeador de cães na cidade de Porto Alegre. Ele trabalha com na área há 13 anos, quando deixou seu antigo emprego para seguir a vontade de passar o dia todo rodeado pelos simpáticos doguinhos.

Tudo começou quando o porto-alegrense percebeu que não passava o tempo necessário com seu salsichinha Jimi Hendrix. Afinal, trabalhava de dia e estudava de noite, então os passeios do cãozinho eram limitados a 15 minutos antes de ir pro trabalho e 15 depois da faculdade.

“Chegou uma época em que era tanto estresse que eu já não estava conseguindo levantar da cama para trabalhar” – ele conta ao Gaúcha ZH. “Ter mais qualidade de vida, e que o Jimi fosse beneficiado também”.

Em uma viagem para a Argentina, ele descobriu a existência da profissão de passeador de cães, mas o empurrão que precisava veio só depois que seu professor da faculdade deu um trabalho em que precisava criar uma empresa e sugeriu inocentemente algo como passeador de cães. Isso foi o pontapé inicial para que Tarlison pedisse demissão e começasse a se preparar para passar o dia caminhando com os cachorros.

Fez todos os estudos necessários, como cursos de preparação para lidar com cães, e começou a fazer as contas do quanto precisaria e do quanto ganharia. Como todo começo, foi difícil, todavia quando começaram a surgir vários clientes o estresse mental foi sendo substituído pelo físico e como ele mesmo diz:

