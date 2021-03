Paula Fernandes convida para “Festa do Pijama” em live neste sábado, 06 de março

Apresentação acontece a partir das 21h no canal do Youtube da cantora com repertório escolhido por seus fãs.

Assista no canal: https://www.youtube.com/ channel/UCvnl2_ zQCEzGzjRzsityDYQ

Qual o look oficial para um sábado em casa? Isso mesmo, um bom e aconchegante pijama, com uma pipoquinha e a trilha sonora certa, este pode ser o ponto alto da semana. E é exatamente essa atmosfera que Paula Fernandes quer proporcionar em sua próxima live. Marcada para este sábado, 06 de março, às 21h, no canal do Youtube da cantora, a apresentação promete surpreender com um repertório escolhido a dedo por meio das indicações de seus fãs.

“A vontade de voltar aos palcos já não cabe em mim. Sinto muita falta de poder abraçar, conversar e cantar para meus fãs queridos, mas como ainda não podemos realizar esse tão sonhado encontro, decidi presenteá-los de outra forma. Essa live foi pensada nessas pessoas que já me acompanham há tanto tempo. Conversamos com eles e, com base em suas indicações, elaborei um repertório único. Espero todos lá para nossa guerra de travesseiros virtual”, convidou Paula Fernandes.

Paula Fernandes é uma das principais artistas da atualidade, sendo referência dentro do segmento sertanejo, acumulando números importantes e colecionando recordes. São mais de 5,6 milhões de discos vendidos, mais de 15 turnês internacionais e mais de 20 músicas em trilhas de novelas e filmes.

