Inscrições abertas para o Festival Nossos Palcos

As inscrições estão abertas para o Festival Nossos Palcos, um evento online voltado a reciclar e preparar os profissionais para a retomada do setor musical durante e pós pandemia. São apenas cem vagas, 70 delas gratuitas (bolsas voltadas para profissionais que atuam em Ongs, museus, teatros, centros culturais, pontos de cultura). As outras 30 vagas para o público em geral com valores reduzidos. O Festival acontece de 8 a 21 de março de 2021, e as inscrições podem ser realizadas no site: http://e11d037.paginas. site/festival-nossos-palcos- 2021

O Festival Nossos Palcos é realizado pela On Stage Lab, a primeira escola de formação de profissionais de entretenimento ao vivo e negócios da música da América Latina.

Fabiana Lian, fundadora da On Stage Lab, tem grande experiência na cadeia produtiva da música. Atuou como produtora artística em diversos shows internacionais, trabalhou com artistas como Madonna, Elton John, Iron Maiden, Beyonce, Justin Bieber, Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, Metallica, entre outros em turnês pelo Brasil e América Latina. Seus cursos já formaram mais de três mil alunos, inclusive os levando a campo para shows de Ed Sheeran, John Mayer, Katy Perry, Lollapalooza, BTS e outros.

De acordo com Fabiana Lian, “o Festival, ao mesmo tempo que recicla e prepara os profissionais para a retomada do setor, habilitando os alunos para atuar em um mundo onde novos olhares, ideias e modus operandi se fazem necessários, dá espaço para novos talentos e cenas da música”.

Curso recicla e prepara profissionais para a retomada do setor musical. Foto: divulgação

Profissionais de peso:

Além de Fabiana Lian, outros profissionais de peso no mercado do entretenimento ministrarão 14 encontros, com aulas teóricas, laboratórios e painéis. Entre os assuntos, desde a indústria dos shows no Brasil e no mundo, novos palcos, os festivais, produção executiva, público, logística, entre outros.

Também participam da equipe feras na área como: Leticia Frungillo (produtora executiva de mais de 50 shows internacionais e nacionais e responsável por produções de eventos como WME, Dekmantel e Festival Disney), Ingrid Berger (há 20 anos coordena camarins no Rock in Rio em Lisboa, Madrid, Rio e Las Vegas, além de inúmeros shows internacionais); Evandro Fióti (diretor e fundador da Lab Fantasma); Marcelo Beraldo (gerente de conteúdo da T4F e responsável pela realização do Lollapalooza), Marco Tobal Jr (sócio diretor da SP Eventos e Áudio Clube).

Seis shows:

Os alunos, além da formação teórica, poderão conferir na prática como é atuar em shows. O Festival contará com seis shows de artistas como: Giovanni Cidreira, Edgar, Jup, MCSouto e Taxidermia. Os shows acontecerão nos espaços culturais Centro da Terra e o antigo Cine Joia, em São Paulo, tombado pelo Patrimônio Histórico e uma das casas mais importantes para a música independente. O evento tem curadoria da artista visual, cantora e compositora Luiza Lian.

O Festival Nossos Palcos conta com apoio do ProAC Expresso LAB Nº 40/2020, promovido pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo com recursos oriundos da Lei Aldir Blanc.

Serviço:

Inscrições abertas para o Festival Nossos Palcos

Data: 8 a 21 de março de 2021

Horário: 18h às 22h30

100 vagas:

70 vagas gratuitas (voltadas para profissionais que atuam em Ongs, museus, teatros, centros culturais, pontos de cultura) e alunos de entidades parceiras.

30 vagas: 10x de R$ 69,90

Inscrições: http://e11d037. paginas.site/festival-nossos- palcos-2021

Confira a programação completa:

https://docs.google.com/ spreadsheets/d/ 1k0AhzWfYrovHB6exCUoTvYmTaZ5uv lAU27SUDJJLH4k/edit

Informações:(11) 3436-1996 ou (11) 98690-0125 (Whatsapp)

Mídia Brazil Comunicação Integrada