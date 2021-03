Meia celeste, Claudinho quer deixar seu nome marcado na história do Cruzeiro e enaltece o trabalho de Felipe Conceição

Acionado por Felipe Conceição aos 30 minutos do segundo tempo da partida contra o Uberlândia, o meia Claudinho teve participação importante no gol de empate da Raposa no duelo contra o Uberlândia, realizado no último sábado. Já nos acréscimos, o jovem atleta deu passe certeiro para Rafael Sóbis, que encontrou Raúl Cáceres no meio para finalizar e anotar o tento estrelado.