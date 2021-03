Prefeitura distribui mais de 15 mil kits escolares para apoiar alunos em aulas remotas

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura – deu início à distribuição de mais de 15 mil kits escolares completos para alunos da rede municipal de ensino. O material é importante para os estudantes que, durante a pandemia, estão recebendo as aulas de maneira remota. O benefício é oferecido para matriculados do berçário, maternal, anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental.

A distribuição foi iniciada na semana passada, mas, nesta segunda-feira, 1º de março, o prefeito Duílio de Castro esteve nas escolas Professor Jacinto Godoy, no bairro Dona Silvia, e Luzia Barbosa, no Boa Vista, para realizar a entrega simbólica a um grupo de alunos e seus familiares. Ele foi recebido por funcionários das unidades, alunos e outros representantes da comunidade escolar. “Essa é a continuidade de uma importante ação de nossa administração. Mais uma vez, a Prefeitura está ajudando a educar nossas crianças e adolescentes. Mesmo com a pandemia da Covid-19, não medimos esforços para continuar esse trabalho de ótimos resultados na Educação”, comentou Duílio de Castro.

A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura adquiriu 17 mil kits escolares, sendo que 15.434 serão distribuídos imediatamente para alunos matriculados nas 56 escolas municipais. Os kits são divididos em quatro categorias, de acordo com a idade dos alunos e consequente necessidade de seu período escolar. “Serão beneficiados alunos do berçário até os anos finais do Ensino Fundamental e ainda do EJA (Educação para Jovens e Adultos)”, completa a secretária da pasta, Roselene Alves Teixeira.

O alcance social com a entrega desses kits sempre foi enorme e ficou ainda mais necessário depois que a pandemia mudou os hábitos de todos, inclusive, na área educacional. “Mesmo em tempos de pandemia, a Prefeitura mantém a grade curricular. Esse suporte aos alunos, seus familiares e aos professores é a saída para vencermos esses obstáculos que apareceram neste momento”, disse o secretário adjunto de Educação, Renato Gomes.

Quem vive de perto a realidade dos pais e alunos sabe o quanto a chegada dos novos kits auxilia os alunos e suas famílias. “Agradeço à Prefeitura, em nome de toda nossa comunidade, por esse material que faz a diferença na vida de muita gente”, comentou o presidente da Associação dos Moradores do Dona Silvia, Cristiano Martins.

As diretoras e vice-diretoras das escolas coordenaram os atos simbólicos e, representando todos os servidores das unidades, falaram da satisfação do momento. “São kits que vão atender a 378 alunos do bairro Boa Vista e outros 78 na unidade do bairro Verde Vale. É um grande apoio do município neste momento tão difícil”, declarou Sandra Maria da Silva, diretora da E.M. Luzia Barbosa. “Estamos muito felizes ao atender 420 alunos do bairro Dona Silva matriculados em dois turnos nesta escola”, comentou Luciene de Oliveira, diretora da E.M. Professor Godoy.

OS KITS

238 unidades

Kit 1 – (Berçário e Maternal I)

6.788 unidades

Kit 2 – (Maternal II e III, 1º e 2º Períodos)

5.200 unidades

Kit 3 – (1º ao 5º ano e EJA – anos iniciais)

3.208 unidades

Kit 4 – (6º ao 9º ano e EJA – anos finais)