Covid-19: Sete óbitos e 168 novos casos foram confirmados em Sete Lagoas no fim de semana

Novo cronograma de vacinação é divulgado em Sete Lagoas

De acordo com dados do boletim epidemiológico sobre a situação da Covid-19 em Sete Lagoas, a cidade começa o mês de março com 1.220 pessoas em monitoramento. Os testes com resultado negativo para Covid já somam 22.781 desde o início da pandemia e o monitoramento para casos de síndrome gripal inespecífica já foi encerrado para 2.943 suspeitos. Foram registrados 168 novos casos positivos desde a última sexta-feira. São 89 mulheres e 79 homens, o que eleva o número de contaminados a 10.815 desde o início do monitoramento.

Sete óbitos em decorrência da Covid-19 foram registrados no fim de semana. Um óbito ocorreu no dia 25, um homem de 66 anos que estava internado no Hospital Municipal. Um óbito no dia 26, uma mulher de 23 anos, também no Hospital Municipal. três óbitos no dia 27, uma mulher de 78 anos que estava internada no Hospital Municipal, uma mulher de 87 anos que estava internada no Hospital da Unimed e uma mulher de 65 anos que estava internada no Hospital Nossa Senhora das Graças. E dois óbitos ocorridos no dia 28, sendo um homem de 58 anos que estava internado no Hospital Municipal e um homem de 90 anos que estava internado na UPA. Assim, Sete Lagoas chega hoje a 182 óbitos, 46 hospitalizados com resultado positivo para Covid, 242 pessoas em isolamento domiciliar e 10.345 pessoas curadas.

Hospitalizados

Ao todo são 88 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 52 em enfermaria e 36 em UTI. Destes, 59 testaram positivo para Covid, 25 aguardando resultado de exames e quatro internados com resultado negativo para Covid. Entre os internados em UTI, são 25 de Sete Lagoas, três de Paraopeba, dois de Pompéu e os demais de Papagaios, Caetanópolis, Morada Nova de Minas, Abaeté, Prudente de Morais e Paineiras.

Hoje são 33 pacientes internados no Hospital Municipal (sendo 21 em UTI), 26 no Hospital Nossa Senhora das Graças (oito em UTI, dos quais três leitos são do SUS), 12 internados no Hospital da Unimed (dois deles em UTI) e 17 na UPA, com cinco leitos de UTI Covid ocupados. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com Covid na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, chega hoje a 65,45%. Já a taxa de ocupação de leitos UTI Covid do SUS está hoje em 64,44%.

Vacinômetro

Até esta sexta-feira, 26 de fevereiro, foram vacinados com a primeira dose 5.266 trabalhadores da saúde e 1.893 idosos. Já receberam a segunda dose 3.749 profissionais da saúde e 124 idosos, moradores de asilos. No total, 7.159 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina e 3.873 foram vacinados com a segunda dose. Um novo lote de vacinas será entregue ao município nesta terça-feira. A meta da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar idosos a partir dos 80 anos e profissionais de saúde que ainda não conseguiram se vacinar. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus