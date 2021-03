Novo IVECO Daily pronto para emergências nas rodovias do Brasil com novo conceito de solução para ambulâncias

Apresentada em 2020, a linha do Novo IVECO Daily já mostrou ampla versatilidade em aplicações que vão além do transporte de cargas, como as versões motorhome, verdadeiras ‘casas sobre rodas’. Recentemente quatro unidades ambulância, montadas sobre a estrutura chassi-cabine, entraram para a frota da Way-306 para reforçar o atendimento de emergência na rodovia MS-306, com cerca de 218 quilômetros de extensão.

Os veículos passam por um sofisticado processo de customização para se ‘transformarem’ em unidades móveis com estrutura apropriada para o socorro de vítimas, com materiais e equipamentos de última geração.

Para George Carloto, gerente Comercial da IVECO, a utilização da versão chassi-cabine é uma nova forma de atuar no segmento de ambulâncias, que tradicionalmente utiliza furgões para esse tipo de operação. “O uso de versões chassi-cabine para a aplicação de ambulância já é algo amplamente adotado fora do Brasil e abre novas portas para a marca e nossos parceiros pela versatilidade, eficiência e custo que a solução proporciona. O Daily usa uma estrutura com longarinas em perfil “C” de 5mm, – a mais robusta da categoria, aliado a um reforçado conjunto de suspensão, o que torna o veículo a melhor solução para essa proposta. Estamos abrindo novas possibilidades de aplicações para um veículo que já é líder no segmento e se destaca pela robustez e durabilidade, atributos essenciais para esse mercado”.

A Way-306, empresa do Grupo Way Brasil, assinou o contrato de concessão da rodovia com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em 19 de março de 2020 e, a partir de 22 de abril, assumiu por 30 anos a responsabilidade pela administração, recuperação, conservação, manutenção, implantação de melhorias e ampliação da rodovia.

Para dar suporte à Way, e os outros clientes no Brasil, a IVECO, que em 2020 cresceu +30% em um mercado que registrou queda, dispõe de uma rede com 77 pontos de atendimento de norte a sul do país. “Nas concessionárias da marca temos equipes treinadas pela montadora para atender nossos parceiros – empresas, transportadores e autônomos – com foco total na qualidade e na agilidade na prestação de serviços”, finaliza Carloto.

Novo IVECO Daily

Vencedora do Prêmio “Top of Mind do Transporte 2020”, categoria Leves, a Daily segue o desenho da linha europeia da marca, e se destaca pela modernidade das linhas da cabine, arrojadas e com atributos aerodinâmicos, como a nova grade frontal (preta ou cromada), carroceria redesenhada, novo farol, novas luzes de posição e farol de neblina. O visual também foi projetado com foco na operação do cliente, o novo para-choque dianteiro é agora tripartido, o que reduz os custos de reparo em caso de colisões leves.

Já o novo interior foi totalmente pensado para privilegiar a ergonomia e incluir um novo ‘pacote tecnológico’ digno de um automóvel premium. Conforto, organização e funcionalidade se destacam como um conjunto de componentes que colocam a Daily como a melhor opção do segmento.

O novo painel de instrumentos tem funções como controle de cruzeiro, limitador de velocidade, mensagens de feedback e manutenção. O motorista conta ainda com a comodidade do sensor de ré, para facilitar as manobras nos furgões e vans, e volante com comando de telefone e voz. Destaque para o sistema multimídia, com tela de sete polegadas, que amplia a integração ‘homem/máquina’ com funções ativadas pelo reconhecimento de voz, tela touchscreen, Android Auto e Apple Car Play e para o novo ar-condicionado automático digital.

As novidades da cabine não param por aí: novo ângulo de inclinação do para-brisa para melhorar a visibilidade, direção com coluna ajustável para proporcionar mais conforto e segurança, diminuição do tamanho do volante para gerar a sensação de que o motorista está dirigindo um automóvel, melhor isolamento acústico e porta-objetos na cabine pensados no motorista que vive seu dia-a-dia dentro do caminhão.

Para impulsionar esse campeão de vendas a IVECO mantém a consagrada linha de motores da FPT Industrial, com os modelos F1A e F1C, de 130, 150 e 170 cavalos. São motores modernos, que combinam alta performance com baixo consumo de combustível.

No quesito consumo de combustível, a tecnologia também se mostra presente. A novidade fica por conta do EcoSwitch, um botão projetado para reduzir o consumo de diesel. O sistema altera o mapeamento da calibração do motor reduzindo ainda mais o consumo de combustível. O conjunto torna a nova Daily ainda melhor que a versão anterior, que já era considerada ‘a melhor’ na categoria.

A segurança fica por conta de uma série de itens que tornam a viagem mais segura para o motorista, ajudantes e passageiros:

Assistente de estabilidade eletrônica = atua no controle do torque do motor e nos freios, freando cada roda individualmente quando veículo se torna instável.

Assistente de freio hidráulico = aumenta a pressão do freio quando o pedal é acionado de forma rápida reduzindo a distância de parada.

Compensação hidráulica de frenagem = detecta condição anormal do sistema de freio e aumenta a pressão do circuito até a intervenção do ABS.

Performance Hidráulica do freio traseiro = no caso de uma frenagem de emergência, quando os freios dianteiros já estão em controle de ABS, aumenta a pressão nos freios traseiros, maximizando a eficiência total da frenagem.

Controle estendido de estabilidade = no caso de o veículo perder aderência das rodas dianteiras atua intervindo no torque e no freio aumentando a capacidade de manobra.

Intervenção do movimento de rolagem = suaviza situações de rolagem perigosa durante a condução altamente dinâmica.

Mitigação de capotagem = suaviza situações de rolagem perigosa durante situações de parada.

Mitigação do balanço do reboque = mitigação da instabilidade do trailer.

Modo de controle adaptativo de carga = controle adaptativo de carga.